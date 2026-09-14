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    3U Holding: Kostenbelastung ab 2027 reduziert

    Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die 3U Holding AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) einen deutlichen Umsatzrückgang verbucht, die operative Trendwende mit einem EBITDA von 2,1 Mio. Euro aber fortgesetzt. In der Folge senkt der Analyst zwar das Kursziel, erneuert aber das positive Rating.
    Nach Analystenaussage seien bedingt durch stichtagsbedingte Wertberichtigungen von 9,9 Mio. Euro auf den Bitcoin-Bestand die Ergebniskennzahlen unterhalb des EBITDA tiefrot ausgefallen. Doch auch aufgrund deutlich gestiegener Abschreibungen und Zinsaufwendungen infolge des Repowering-Projekts beim Windpark Langendorf bewege sich das Unternehmen hier im negativen Bereich. In der Folge habe der Vorstand zudem wegen der Entwicklung im SHK-Segment die Guidance für das Geschäftsjahr 2026 Ende Juli angepasst. Dass nun nur gut drei Wochen nach der Prognoseanpassung und acht Tage nach Veröffentlichung des Halbjahresberichts überraschend die Stilllegung von drei SHK-Gesellschaften, davon zwei aus der erst vor eineinhalb Jahren erworbenen EMPUR-Gruppe, vermeldet und die Guidance vor diesem Hintergrund erneut gekappt worden sei, erachte der Analyst als wenig erbaulich. Letztlich könne GSC dies nur als „Ende mit Schrecken“ werten, durch das der Umsatzanteil des defizitären SHK-Segments und die Kostenbelastung im Gesamtkonzern jetzt ab 2027 deutlich reduziert werde. Dies spiegele sich in den Ergebnisschätzungen des Analysten wider. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel auf 1,44 Euro (zuvor: 2,00 Euro), erneuert aber das Rating „Kaufen“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 14.09.2026, 14:15 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 14.09.2026 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht. 
    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/berichte/102962
    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die 3U HOLDING Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 0,966EUR auf Tradegate (14. September 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Jens Nielsen
    Kursziel: 1,44 EUR




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