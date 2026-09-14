Nur 2,4 Prozent emissionsfrei: Europas Lkw-Ziel droht zu scheitern

Der Konflikt kommt zu einem heiklen Zeitpunkt. Nach den offiziellen EU-Vorgaben müssen die durchschnittlichen CO₂-Emissionen neuer schwerer Nutzfahrzeuge ab 2030 um 45 Prozent gegenüber den jeweils vorgesehenen Referenzwerten sinken. 2035 steigt das Ziel auf 65 Prozent, ab 2040 auf 90 Prozent. Für neue Stadtbusse gelten noch strengere Vorgaben: 90 Prozent sollen 2030 emissionsfrei sein, ab 2035 sogar 100 Prozent. Die Dimension der Herausforderung zeigt sich beim Blick auf den Markt. Nach Angaben des europäischen Herstellerverbandes ACEA sind derzeit lediglich 2,4 Prozent der neu zugelassenen schweren Nutzfahrzeuge vollständig emissionsfrei. Um die Vorgaben für 2030 zu erfüllen, müsste sich der Markt in wenigen Jahren fundamental verändern.

Europas Lastwagenhersteller ziehen kurz vor der entscheidenden Phase der Verkehrswende die Notbremse. Die Chefs von sieben führenden Lkw- und Busherstellern fordern von der Europäischen Union, die Einhaltung der für 2030 vorgesehenen CO₂-Ziele um drei Jahre zu verschieben. Unter den Unternehmen befinden sich DAF Trucks, Daimler Truck, Iveco und Scania. Ihr Argument: Die Industrie habe Milliarden in elektrische und andere emissionsfreie Nutzfahrzeuge investiert. Doch die Voraussetzungen dafür, dass Speditionen diese Fahrzeuge in ausreichender Zahl kaufen können, entwickelten sich zu langsam. Vor allem fehlende Hochleistungs-Ladesäulen, langwierige Netzanschlüsse und hohe Energiekosten bremsten den Markt.

ACEA hat bereits früher vorgerechnet, dass bis Ende des Jahrzehnts mehr als 400.000 emissionsfreie Lkw auf Europas Straßen unterwegs sein müssten. Dafür wären rund 100.000 Neuzulassungen pro Jahr nötig. Mindestens jeder dritte neu verkaufte Lkw müsste dann emissionsfrei fahren.Immerhin bewegt sich der Markt inzwischen. Im ersten Halbjahr 2026 stiegen die Neuzulassungen elektrisch aufladbarer Lkw in der EU um 47,7 Prozent. Ihr Anteil am gesamten Lkw-Markt kletterte von 3,6 auf 4,8 Prozent. Deutschland, die Niederlande und Frankreich standen zusammen für 74 Prozent der europäischen Zulassungen dieser Fahrzeuge. Diesel dominierte mit einem Marktanteil von 92,1 Prozent allerdings weiterhin klar.

Genau darin steckt das Dilemma: Die Wachstumsraten sehen spektakulär aus, weil sie von einem sehr niedrigen Niveau kommen. Selbst ein jährliches Plus von fast 50 Prozent reicht nicht automatisch aus, wenn innerhalb von gut drei Jahren aus einem Nischenprodukt ein Massenmarkt werden soll. Besonders kritisch ist die Ladeinfrastruktur. ACEA schätzt, dass bis 2030 etwa 50.000 öffentlich zugängliche Lkw-Ladepunkte benötigt werden, darunter rund 35.000 Megawatt-Ladesysteme. Hinzu kämen Hunderte Wasserstofftankstellen. In einer Bestandsaufnahme kam der Verband zuletzt lediglich auf rund 1.100 öffentlich zugängliche Ladepunkte mit mindestens 350 Kilowatt Leistung, die für schwere Lkw geeignet sind.

Die EU hat darauf zwar längst reagiert. Die Alternative Fuels Infrastructure Regulation schreibt für das transeuropäische Kernverkehrsnetz bis Ende 2030 Lkw-Ladestationen in höchstens 60 Kilometern Abstand vor. Auf dem erweiterten Netz sollen es höchstens 100 Kilometer sein. Gleichzeitig müssen die Standorte eine Mindestleistung bereitstellen. Auch der Ausbau kommt voran. Im Rahmen der europäischen „Clean Transport Corridors“ sind nach Angaben der Kommission inzwischen rund 400 Lkw-Ladestandorte finanziert und etwa 2.900 Ladepunkte vorgesehen beziehungsweise im Aufbau. Rund 34 Prozent des TEN-T-Kernnetzes seien inzwischen durch die Initiative abgedeckt.

Hinzu kommt ein Problem, das sich nicht einfach mit neuen Ladesäulen lösen lässt: der Stromanschluss. Schnellladeparks für Dutzende schwere Lkw benötigen Leistungen, die mit kleinen Industrieanlagen vergleichbar sind. Planung, Genehmigung und Netzverstärkung können deshalb Jahre dauern.Bei der Wirtschaftlichkeit ist die Lage komplizierter, als es der Protest der Hersteller vermuten lässt. Elektrische Lkw kosten in der Anschaffung häufig deutlich mehr als vergleichbare Dieselmodelle. Der internationale Straßentransportverband IRU verweist darauf, dass E-Lkw je nach Fahrzeug und Markt bis zu dreimal so teuer sein können. Gerade für kleine Speditionen ist die Finanzierung deshalb ein Problem.

Im laufenden Betrieb kann sich das Bild jedoch drehen. Eine aktuelle Analyse des International Council on Clean Transportation zeigt, wie entscheidend politische Rahmenbedingungen sind. In Deutschland können batterieelektrische Lkw aufgrund der Befreiung von der Lkw-Maut und der CO₂-Bepreisung von Diesel je nach Einsatzprofil bereits heute geringere Gesamtkosten verursachen als vergleichbare Dieselmodelle.

Auch die jüngsten Verwerfungen am Energiemarkt sprechen nicht zwangsläufig für den Diesel. Transport & Environment errechnete im Frühjahr, dass ein elektrischer Lkw in Deutschland allein bei den Energiekosten monatlich rund 1.760 Euro günstiger sein könne als ein Diesel-Lkw. Solche Rechnungen hängen allerdings stark von Strompreis, Ladeort, Fahrleistung und Mautregeln ab. Damit wird deutlich, weshalb die Hersteller nicht einfach niedrigere CO₂-Ziele fordern. Sie verlangen vor allem, dass Brüssel die Bedingungen verändert, unter denen Speditionen ihre Investitionsentscheidung treffen.

Gefordert werden schnellere Netzanschlüsse, ein deutlich schnellerer Ausbau der Ladeinfrastruktur, europaweit stärkere CO₂-abhängige Straßengebühren sowie die Verwendung von Einnahmen aus dem Emissionshandel zur Förderung emissionsfreier Nutzfahrzeuge und ihrer Infrastruktur. Die Forderung trifft zudem auf ein politisch verändertes Umfeld. Die Europäische Kommission hat ihre ursprüngliche Linie für Pkw bereits aufgeweicht. In einem im Dezember 2025 vorgestellten Vorschlag soll für Neuwagen ab 2035 nicht mehr zwingend eine Reduktion der Auspuffemissionen um 100 Prozent gelten, sondern um 90 Prozent. Die verbleibenden Emissionen könnten unter anderem über CO₂-armen europäischen Stahl sowie erneuerbare Kraftstoffe kompensiert werden. Verbrenner, Plug-in-Hybride und Range-Extender könnten damit auch nach 2035 eine Rolle spielen. Der Vorschlag ist allerdings noch nicht endgültig beschlossen.

Für Lkw gilt weiterhin der bestehende Pfad. Die EU-Verordnung sieht ohnehin eine Überprüfung der Regeln vor. Der politische Druck, auch hier zusätzliche Flexibilität zu schaffen, dürfte mit dem Vorstoß der Hersteller nun deutlich steigen. Dabei steht mehr auf dem Spiel als nur eine Klimavorgabe. Daimler Truck, Traton mit MAN und Scania, Volvo und ihre europäischen Konkurrenten müssen gleichzeitig Milliarden in Batterien, Software, neue Plattformen und Ladeökosysteme investieren – während chinesische Hersteller zunehmend auch den europäischen Nutzfahrzeugmarkt ins Visier nehmen. Erst an diesem Montag stellte etwa Pony.ai gemeinsam mit GAC einen elektrischen autonomen Schwerlaster vor und kündigte Ambitionen für Europa an.

Damit wird die Auseinandersetzung um das Jahr 2030 zu einem industriepolitischen Balanceakt. Werden die Vorgaben zu stark gelockert, droht Europa bei elektrischen Nutzfahrzeugen technologisch zurückzufallen. Bleiben die Ziele unverändert, ohne dass Ladeinfrastruktur und Nachfrage mithalten, könnten Hersteller Milliardenstrafen zahlen müssen, obwohl die Fahrzeuge längst verfügbar sind. Die Hersteller wollen deshalb nicht das Ende der Elektrifizierung – sondern mehr Zeit. Ob Brüssel ihnen diese drei Jahre tatsächlich gibt, könnte entscheiden, wie schnell sich Europas milliardenschwerer Lkw-Markt vom Diesel verabschiedet.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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