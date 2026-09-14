ROUNDUP
Richtfest für neue Dresdner ESMC-Mikrochip-Fabrik - 'Meilenstein'
- ESMC feiert Richtfest für Dresdner Mikrochipfabrik
- Produktion der Chips soll 2027 in Dresden starten
- Zehn Milliarden Euro fließen in den Fabrikbau
DRESDEN (dpa-AFX) - Beim Bau der neuen Mikrochipfabrik im Dresdner Norden geht es voran: Gut zwei Jahre nach Baubeginn hat die European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) Richtfest gefeiert. ESMC-Präsident Christian Koitzsch sprach bei der Feier von einem Meilenstein auf dem Weg zum ersten Produktionsstandort des taiwanischen Branchenriesen TSMC in Europa.
Mehr als 2.000 Mitarbeiter setzten seinen Angaben nach auf der Baustelle rund 30.000 Fertigbetonelemente zusammen. "Wir sind zu Recht stolz darauf, was wir hier erreicht haben", sagte Koitzsch. "Es ist wirklich ein Teamerfolg." Man sei nun auf halbem Weg zum Ziel, ergänzte Geschäftsführer Ching-Kun Huang. Die Ausbildung der künftigen Fachkräfte habe bereits am TSMC-Hauptsitz in Taiwan begonnen. Dort liege ein Schwerpunkt auf dem Zusammenführen der taiwanischen Unternehmenskultur und deutscher Ingenieursexpertise.
Produktion soll 2027 starten
Das Gemeinschaftswerk mit künftig 2.000 Mitarbeitern der Taiwaner mit Bosch, Infineon und NXP Semiconductor liegt im Zeitplan. Die Produktion soll im zweiten Halbjahr 2027 starten. ESMC sei mit der künftigen Fertigung von bis zu 12-Nanometer-Chips ein neues Puzzlestück im Ökosystem "Silicon Saxony", so Koitzsch.
TSMC soll 70 Prozent an dem Unternehmen halten, die anderen Partner je 10. Die Investitionssumme liegt bei zehn Milliarden Euro; das Bundeswirtschaftsministerium steuerte davon fünf Milliarden als Förderung bei. Schwerpunkt sind Chips für die Autoindustrie.
Halbleiterstandort "Silicon Saxony" wächst
Mit der Ansiedlung von TSMC und den Produktionserweiterungen bei Infineon und Globalfoundries in Dresden wächst das "Silicon Saxony" als laut Wirtschaftsministerium Europas größter Mikroelektronikstandort weiter. Das Netzwerk besteht aus rund 3.600 Unternehmen mit über 80.000 Mitarbeitern. Die Beschäftigtenzahl soll bis 2040 auf rund 100.000 wachsen./jbl/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,79 % und einem Kurs von 53,62 auf Tradegate (14. September 2026, 14:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von +16,58 %/+85,79 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004
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Die Übernahme stärkt führende Position von Infineon im Bereich der Stromversorgung von KI-Rechenzentren und bringt softwaredefinierte Stromversorgungsarchitekturen vom Netz bis zum Prozessorkern voran.
C2i Semiconductors liefert stark differenzierte Expertise im intelligenten, digitalen Energiemanagement, bei Mehrphasen-Controllern sowie im Bereich der systemumfassenden Stromversorgungsarchitekturen insbesondere für die vertikale Stromversorgung, die auch Substrate Integrated Voltage Regulators (SIVR) umfasst.
Die Transaktion stärkt Indien als Innovationsstandort von Infineon und baut die globale Forschungs- und Entwicklungskapazitäten aus:
https://www.infineon.com/de/press-release/2026/infpr202608-129
Die Prognose wurde angehoben. Infineon erwartet inzwischen deutlich stärkeres Umsatzwachstum als noch Anfang des Jahres.
Das AI-Rechenzentrums-Geschäft entwickelt sich schneller als erwartet. Die erwarteten Umsätze aus diesem Bereich wurden auf etwa 1,5–1,6 Mrd. € für 2026 und rund 2,5 Mrd. € für 2027 taxiert.
Infineon investiert zusätzlich in Kapazitäten, weil die Nachfrage nach Leistungshalbleitern für Rechenzentren steigt.
Börsenkurse spiegeln nicht die Vergangenheit wider, sondern die Erwartungen an die Zukunft. Wenn eine Aktie fünf Jahre zwischen 20 und 40 Euro pendelt, bedeutet das nicht, dass 100 Euro unmöglich sind. Unternehmen verändern sich – durch neue Produkte, höhere Margen, Marktanteilsgewinne oder strukturelle Trends. Gerade bei Infineon haben Themen wie KI, Rechenzentren, Elektromobilität und Leistungshalbleiter das langfristige Gewinnpotenzial deutlich verändert. Wer Kurse über 70 Euro pauschal als „Geschenk“ bezeichnet, verwechselt oft historische Handelsspannen mit dem tatsächlichen Unternehmenswert und zukünftigen Ertragschancen.