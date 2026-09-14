GOLDMAN SACHS stuft ORACLE CORP auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Oracle von 239 auf 240 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe gezeigt, dass der hohe Auftragsbestand beim Umsatz ankomme, schrieb Gabriela Borges in ihrem am Montag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht. Das Geschäft mit der Oracle Cloud Infrastructure (OCI) nehme Fahrt auf./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 23:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 23:49 / EDT
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Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,18 % und einem Kurs von 124,1EUR auf Tradegate (14. September 2026, 14:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Gabriela Borges
Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 240
Kursziel alt: 239
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Gabriela Borges
Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
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