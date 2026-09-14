GOLDMAN SACHS stuft ORACLE CORP auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Oracle von 239 auf 240 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe gezeigt, dass der hohe Auftragsbestand beim Umsatz ankomme, schrieb Gabriela Borges in ihrem am Montag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht. Das Geschäft mit der Oracle Cloud Infrastructure (OCI) nehme Fahrt auf./ag/menVeröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 23:49 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,18 % und einem Kurs von 124,1EUR auf Tradegate (14. September 2026, 14:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Gabriela Borges

Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 240

Kursziel alt: 239

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 240,00 $ , was eine Steigerung von +66,33% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer