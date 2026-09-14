Rivian, Tesla, Palantir
Welche Wachstumsaktie zittert zuerst bei steigenden Zinsen
Wenn die Zinsen steigen, trifft es nicht alle Aktien gleich hart. Goldman Sachs hat genau berechnet, welche Wachstumswerte am empfindlichsten reagieren.
Das Aktienteam von Goldman Sachs hat seinen sogenannten Long Duration Basket neu gewichtet, um auf steigende Zinsen zu reagieren. Aktien tun sich in der Regel schwer mit starken Zinsanstiegen, wachstumsstarke Titel mit langer Duration leiden dabei überproportional unter steigenden Diskontsätzen, erklärte Stratege David Kostin.
Der neu austarierte Korb enthält Aktien, deren erwartete Cashflows weiter in der Zukunft liegen und die entsprechend empfindlicher auf Zinsänderungen reagieren. Der Korb ist laut Goldman Sachs sektorneutral zum Russell 1000 aufgebaut.
Was bedeutet Duration hier?
Der Begriff stammt ursprünglich aus dem Anleihemarkt. Dort misst die Duration, wie empfindlich der Kurs einer Anleihe auf Zinsänderungen reagiert, abhängig davon, wie weit in der Zukunft ihre Zahlungen liegen.
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Bei Aktien überträgt Goldman Sachs dieses Konzept als "Equity Duration". Sie schätzt, wie weit in der Zukunft die erwarteten Zahlungsströme eines Unternehmens liegen, also Gewinne oder freier Cashflow. Je weiter diese Cashflows in der Zukunft liegen, desto stärker wirkt sich eine Änderung des Zinssatzes auf den heutigen Unternehmenswert aus, weil künftige Zahlungen bei höheren Zinsen stärker abgezinst werden und dadurch heute weniger wert sind.
Eine hohe Duration bedeutet also
Ein Großteil des Unternehmenswerts hängt von Gewinnen ab, die erst in vielen Jahren erwartet werden, etwa bei stark wachsenden, aber noch unprofitablen Firmen. Genau das erklärt, warum in der Liste vor allem Wachstumswerte aus Technologie, Biotech und jungen Industrien auftauchen. Eine niedrige Duration hätten dagegen reife, bereits heute profitable Unternehmen mit stabilen, kurzfristigen Cashflows.
|Unternehmen
|Ticker
|Duration (Jahre)
|Nicht-Basiskonsumgüter
|Rivian Automotive
|RIVN
|25,7
|DraftKings
|DKNG
|23,7
|Tesla
|TSLA
|23,5
|Las Vegas Sands
|LVS
|23,4
|CAVA Group
|CAVA
|23,4
|Basiskonsumgüter
|Coca-Cola Consolidated
|COKE
|24,3
|Colgate-Palmolive
|CL
|23,6
|Clorox
|CLX
|23,5
|Energie
|NIQ Global Intelligence
|NIQ
|33,0
|EchoStar
|ECHO
|29,2
|Roblox
|RBLX
|24,2
|Bloom Energy
|BE
|23,9
|Planet Labs
|PL
|23,8
|Globalstar
|GSAT
|23,8
|Karman Holdings
|KRMN
|23,7
|Texas Pacific Land
|TPL
|23,3
|Take-Two Interactive Software
|TTWO
|23,3
|Cheniere Energy
|LNG
|23,1
|Gesundheitswesen
|Tempus AI
|TEM
|24,9
|Insmed
|INSM
|24,8
|Madrigal Pharmaceuticals
|MDGL
|24,5
|Axsome Therapeutics
|AXSM
|24,2
|Moderna
|MRNA
|24,2
|Arrowhead Pharmaceuticals
|ARWR
|24,2
|Industrie
|Verisk Analytics
|VRSK
|26,8
|Rocket Lab
|RKLB
|24,2
|Informationstechnologie
|Applied Digital
|APLD
|28,7
|Aurora Innovation
|AUR
|28,1
|IonQ
|IONQ
|25,8
|TeraWulf
|WULF
|25,8
|CoreWeave
|CRWV
|25,3
|Gartner
|IT
|24,2
|Applied Optoelectronics
|AAOI
|23,9
|GoDaddy
|GDDY
|23,9
|Astera Labs
|ALAB
|23,8
|Cloudflare
|NET
|23,8
|Snowflake
|SNOW
|23,8
|SiTime
|SITM
|23,7
|CrowdStrike Holdings
|CRWD
|23,7
|Palantir Technologies
|PLTR
|23,6
|Fortinet
|FTNT
|23,6
|Datadog
|DDOG
|23,6
|Lattice Semiconductor
|LSCC
|23,6
|Manhattan Associates
|MANH
|23,5
|Circle Internet Group
|CRCL
|23,5
|Unity Software
|U
|23,5
|Ciena
|CIEN
|23,5
|Rohstoffe
|MP Materials
|MP
|23,2
|Kommunikationsdienstleistungen
|Liberty Global
|LBTYA
|36,3
|Versorgungsunternehmen
|Vistra
|VST
|22,6
Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion