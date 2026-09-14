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    Rivian, Tesla, Palantir

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    Welche Wachstumsaktie zittert zuerst bei steigenden Zinsen

    Wenn die Zinsen steigen, trifft es nicht alle Aktien gleich hart. Goldman Sachs hat genau berechnet, welche Wachstumswerte am empfindlichsten reagieren.

    Rivian, Tesla, Palantir - Welche Wachstumsaktie zittert zuerst bei steigenden Zinsen
    Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).

    Das Aktienteam von Goldman Sachs hat seinen sogenannten Long Duration Basket neu gewichtet, um auf steigende Zinsen zu reagieren. Aktien tun sich in der Regel schwer mit starken Zinsanstiegen, wachstumsstarke Titel mit langer Duration leiden dabei überproportional unter steigenden Diskontsätzen, erklärte Stratege David Kostin.

    Der neu austarierte Korb enthält Aktien, deren erwartete Cashflows weiter in der Zukunft liegen und die entsprechend empfindlicher auf Zinsänderungen reagieren. Der Korb ist laut Goldman Sachs sektorneutral zum Russell 1000 aufgebaut.

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    Was bedeutet Duration hier?

    Der Begriff stammt ursprünglich aus dem Anleihemarkt. Dort misst die Duration, wie empfindlich der Kurs einer Anleihe auf Zinsänderungen reagiert, abhängig davon, wie weit in der Zukunft ihre Zahlungen liegen.

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    Bei Aktien überträgt Goldman Sachs dieses Konzept als "Equity Duration". Sie schätzt, wie weit in der Zukunft die erwarteten Zahlungsströme eines Unternehmens liegen, also Gewinne oder freier Cashflow. Je weiter diese Cashflows in der Zukunft liegen, desto stärker wirkt sich eine Änderung des Zinssatzes auf den heutigen Unternehmenswert aus, weil künftige Zahlungen bei höheren Zinsen stärker abgezinst werden und dadurch heute weniger wert sind.

    Eine hohe Duration bedeutet also

    Ein Großteil des Unternehmenswerts hängt von Gewinnen ab, die erst in vielen Jahren erwartet werden, etwa bei stark wachsenden, aber noch unprofitablen Firmen. Genau das erklärt, warum in der Liste vor allem Wachstumswerte aus Technologie, Biotech und jungen Industrien auftauchen. Eine niedrige Duration hätten dagegen reife, bereits heute profitable Unternehmen mit stabilen, kurzfristigen Cashflows.

    Unternehmen Ticker Duration (Jahre)
    Nicht-Basiskonsumgüter
    Rivian Automotive RIVN 25,7
    DraftKings DKNG 23,7
    Tesla TSLA 23,5
    Las Vegas Sands LVS 23,4
    CAVA Group CAVA 23,4
    Basiskonsumgüter
    Coca-Cola Consolidated COKE 24,3
    Colgate-Palmolive CL 23,6
    Clorox CLX 23,5
    Energie
    NIQ Global Intelligence NIQ 33,0
    EchoStar ECHO 29,2
    Roblox RBLX 24,2
    Bloom Energy BE 23,9
    Planet Labs PL 23,8
    Globalstar GSAT 23,8
    Karman Holdings KRMN 23,7
    Texas Pacific Land TPL 23,3
    Take-Two Interactive Software TTWO 23,3
    Cheniere Energy LNG 23,1
    Gesundheitswesen
    Tempus AI TEM 24,9
    Insmed INSM 24,8
    Madrigal Pharmaceuticals MDGL 24,5
    Axsome Therapeutics AXSM 24,2
    Moderna MRNA 24,2
    Arrowhead Pharmaceuticals ARWR 24,2
    Industrie
    Verisk Analytics VRSK 26,8
    Rocket Lab RKLB 24,2
    Informationstechnologie
    Applied Digital APLD 28,7
    Aurora Innovation AUR 28,1
    IonQ IONQ 25,8
    TeraWulf WULF 25,8
    CoreWeave CRWV 25,3
    Gartner IT 24,2
    Applied Optoelectronics AAOI 23,9
    GoDaddy GDDY 23,9
    Astera Labs ALAB 23,8
    Cloudflare NET 23,8
    Snowflake SNOW 23,8
    SiTime SITM 23,7
    CrowdStrike Holdings CRWD 23,7
    Palantir Technologies PLTR 23,6
    Fortinet FTNT 23,6
    Datadog DDOG 23,6
    Lattice Semiconductor LSCC 23,6
    Manhattan Associates MANH 23,5
    Circle Internet Group CRCL 23,5
    Unity Software U 23,5
    Ciena CIEN 23,5
    Rohstoffe
    MP Materials MP 23,2
    Kommunikationsdienstleistungen
    Liberty Global LBTYA 36,3
    Versorgungsunternehmen
    Vistra VST 22,6

     

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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