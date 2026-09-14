Mercedes-Benz ruft weltweit über 23.000 Autos zurück
- Mercedes ruft weltweit 23.606 GLE-Fahrzeuge zurück
- Schutzblech-Fehler kann Kraftstoffaustritt verursachen
- Prüfung und Nacharbeit dauern etwa eine Stunde
STUTTGART (dpa-AFX) - Mercedes-Benz ruft weltweit 23.606 Fahrzeuge der GLE-Baureihe 167 zurück, darunter 6.772 in Deutschland. Bei den zwischen August 2022 und September 2025 produzierten Diesel- und Hybridautos sei ein Schutzblech falsch verbaut, wie aus der Datenbank des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) und dem europäischen Rückrufportal Safety Gate hervorgeht.
Dadurch könnte die Kraftstoffleitung beschädigt worden sein und Kraftstoff austreten. Die Autos könnten plötzlich ihre Antriebskraft verlieren, also nicht mehr beschleunigen, was die Unfallgefahr steigere.
Mercedes-Benz teilte mit, als Abhilfe würden über die hauseigene Serviceorganisation bei den betroffenen Fahrzeugen das Abschirmblech sowie die Kraftstoffleitung überprüft und nachgearbeitet. Der vorgesehene Werkstattaufenthalt dauere etwa eine Stunde./mxx/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 46,63 auf Tradegate (14. September 2026, 14:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von +11,62 %/+56,70 % bedeutet.
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Die Mercedes-Benz-Aktie notiert aktuell um 45 € und damit nur knapp über dem 52-Wochen-Tief von 42,62 €.
Für mich ist das inzwischen eine interessante Value- und Turnaround-Chance. Der große Belastungsfaktor bleibt China, gleichzeitig wächst das Elektrogeschäft und Mercedes verfügt weiterhin über eine starke Premium-Marke und ein profitables Finanzdienstleistungsgeschäft.
Besonders interessant: Der aktuelle Analystenkonsens liegt bei rund 59,60 € – das wären vom jetzigen Niveau etwa +33 %. Von 11 Analysten gibt es aktuell 5 Kauf-, 6 Halte- und keine Verkaufsempfehlung.
Meine persönliche Einschätzung:
➡️ um 45 €: für mich interessant
➡️ 50 €: erste wichtige Erholungszone
➡️ 55–60 €: bei einer Stabilisierung in China durchaus realistisch
➡️ 65 €+: wenn die Margen und das China-Geschäft wieder deutlich besser laufen
Natürlich bleibt das Risiko: Schwaches China-Geschäft, Preisdruck und die allgemeine Schwäche im Automobilsektor können die Aktie weiter belasten.
Unterm Strich sehe ich bei Mercedes auf diesem Kursniveau mehr Chance als noch bei 60 €. Für mich eine Aktie, die man auf dem Radar haben sollte. Keine Kaufempfehlung, nur meine persönliche Einschätzung. 😉