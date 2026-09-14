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    Speediance ernennt die Radsportlegende Sir Mark Cavendish KBE zum Markenbotschafter und startet die Kampagne „Build for Belief"

    Eine weltweite Kampagne, die menschliche Widerstandsfähigkeit, globale Sportkultur und die Geschichte einer Radsport-Ikone miteinander verbindet – und damit ein neues Kapitel in der Entwicklung von Speediance als internationale Sportmarke einläutet

    LOS ANGELES, 14. September 2026 /PRNewswire/ -- Am 12. September ernannte Speediance, die globale Smart-Fitness-Marke, die vernetzte Trainingserlebnisse für den Alltag schafft, die britische Radsportlegende Sir Mark Cavendish KBE zu ihrem Markenbotschafter und startete „Build for Belief", – eine weltweite Kampagne, die sich mit der Arbeit hinter dem Glauben befasst – und mit der Kraft, die nötig ist, um ihn wieder aufzubauen.

    Speediance Names Cycling Legend Sir Mark Cavendish KBE Brand Ambassador and Launches “Build for Belief”

    Speediance wurde 2020 gegründet und hat es sich zum Ziel gesetzt, erstklassiges Training im Alltag zugänglicher zu machen. Heute bedient die Marke eine wachsende weltweite Gemeinschaft und geht über innovative Lösungen im Bereich Smart Fitness hinaus, um eine bedeutendere Rolle in der internationalen Sportkultur einzunehmen. Die Ernennung von Cavendish ist ein wichtiger Schritt in dieser Entwicklung.

    Cavendish gilt weithin als einer der größten Sprinter des Radsports und hält mit 35 Siegen den Allzeitrekord bei den Etappensiegen der Tour de France. Seine Karriere zeichnet sich nicht nur durch außergewöhnliche Schnelligkeit und sportliche Erfolge aus, sondern auch durch Beständigkeit, Anpassungsfähigkeit und die Fähigkeit, ein Comeback zu feiern, als andere glaubten, seine Karriere sei bereits vorbei. Das macht ihn zu mehr als nur einem Symbol für den Sieg: Er ist der lebende Beweis dafür, was es braucht, um wieder auf die Beine zu kommen.

    Die Partnerschaft startet mit „Build for Belief", einer Kampagne, die auf einer einfachen menschlichen Wahrheit basiert: Stärke bedeutet nicht, sich niemals zu beugen, sondern die Fähigkeit, sich anzupassen, sich wieder aufzurichten und neu durchzustarten. Der Film, der ein zurückhaltendes, intimes Porträt von Cavendish beim Training zeichnet, blickt über den Sieg am Renntag hinaus auf die Momente, die diesen erst möglich machen – fünf Uhr morgens, die Zweifel, die Last, die auf ihm lastet, und die Entscheidung, immer wieder von vorne anzufangen, Wiederholung für Wiederholung und Tag für Tag. Dieser Geist spiegelt die Menschen wider, für die Speediance geschaffen wurde: diejenigen, die das Training nicht als Darbietung für andere betrachten, sondern als disziplinierte Verpflichtung, stärker zu werden als gestern.

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