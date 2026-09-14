Ätna rumort wieder - Flughafen auf Sizilien gesperrt

(Wiederholung mit berichtigtem Tippfehler in der Überschrift: "auf Sizilien" rpt. "auf Sizilien".)

CATANIA (dpa-AFX) - Mit einer neuen riesigen Aschewolke sorgt Europas aktivster Vulkan Ätna abermals für erhebliche Behinderungen im Flugverkehr von und nach Sizilien. Der Flughafen der 300.000-Einwohner-Stadt Catania wurde auf Anweisung der Behörden für Starts und Landungen vorübergehend gesperrt - zunächst bis Montagabend. Mehr als 50 Flüge fielen aus oder mussten auf andere Flughäfen umgeleitet werden. Betroffen waren auch internationale Verbindungen.

Die Aschewolke reicht nach Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) etwa vier Kilometer hoch in den Himmel. Der neue Ausbruch hatte am Sonntag begonnen. Für den Flugverkehr gilt nun wie bereits im vergangenen Monat Warnstufe rot, die höchste von vier Stufen. Das bedeutet, dass eine Eruption mit erheblichem Ausstoß von Asche unmittelbar bevorsteht oder bereits im Gang ist. Wie lange das anhalten wird, weiß noch niemand.