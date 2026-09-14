Aktien New York Ausblick
Tech-Werte unter Druck - KI- und Wachstumssorgen
- KI-Sicherheitsdebatte belastet US-Technologieaktien
- KI-Schwärme könnten bald das Internet übernehmen
- Halbleiterwerte fallen, Cybersicherheit gewinnt
NEW YORK (dpa-AFX) - Eine neu aufgeflammte Sicherheitsdebatte über Künstliche Intelligenz (KI) dürfte die US-Technologieaktien am Montag stark belasten. Skeptisch äußerten sich insbesondere prominente Vertreter der KI-Branche.
Nach dem Schock eigenständiger KI-Hacking-Attacken sei er besorgt, dass ein KI-Schwarm in sechs bis zwölf Monaten in der Lage sein könnte, das gesamte Internet zu übernehmen und potenziell Hunderte Milliarden US-Dollar Schaden zu verursachen, fürchtet etwa Dario Amodei, Chef des KI-Unternehmens Anthropic. Er rief die Branche dazu auf, die Entwicklung ihrer leistungsfähigsten Modelle zu verlangsamen.
Aufkommende Forderungen nach einer Regulierung der KI-Technologie wirkten sich bereits in Asien negativ aus. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn in New York sieht der Broker IG den technologielastigen Index Nasdaq 100 1,7 Prozent niedriger bei 28.860 Punkten.
Die Indikation für den mit Standardwerten bestückten Dow Jones Industrial lag 0,4 Prozent im Minus. Der Leitindex litt damit hauptsächlich unter dem wieder steigenden Ölpreis, der Konjunktur- und Inflationsängste schürte.
Am Wochenende hatte es einige Rückschläge für den Ölmarkt gegeben. So setzt der Krieg im Nahen Osten den weltgrößten Ölexporteur Saudi-Arabien heftig unter Druck. Nach der iranischen Blockade der Straße von Hormus und der zunehmenden Bedrohung der Meerenge Bab al-Mandab durch die Huthi-Miliz im Jemen muss das Königreich nach Drohnenangriffen auch eine wichtige Pipeline abschalten. Zudem wurde das für diesen Montag geplante Außenministertreffen der Staaten am Persischen Golf im Oman verschoben.
Unter den Einzelwerten gerieten primär Aktien von Halbleiterkonzernen wie Nvidia , Micron , Intel oder Marvell Technology unter Druck. Sie wiesen im vorbörslichen US-Handel Kursverluste im Größenbereich von gut zwei bis fast acht Prozent auf.
Experte Timothy Arcuri von der Bank UBS sprach von einem "neuen, erheblichen Risikofaktor", der in der Chipbranche die Aussichten trübe. Er glaubt zwar nicht an das Argument, dass es zu einer massiven, fundamentalen Verlangsamung der Bewegung kommen wird. Führende KI-Labore hätten schließlich erst kürzlich weitreichende neue Infrastruktur-Investitionen auf den Weg gebracht. Um die Erwartungen zu erfüllen, müsse man aber "von einem ausgesprochen positiven Szenario für den Infrastrukturausbau ausgehen".
Von den Sorgen wegen des Tempos der KI-Entwicklungen profitierten hingegen die Anteilsscheine von Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit. Damit gewannen die Aktien von Okta , Palo Alto und Crowdstrike zwischen vier und fünf Prozent./la/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,30 % und einem Kurs von 83,15 auf Tradegate (14. September 2026, 14:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00US-Dollar. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 400,00US-Dollar was eine Bandbreite von +63,54 %/+118,05 % bedeutet.
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Riesterrente, Altersvorsorgedepot oder Frühstartrente...
mein Tun der letzten Tage:
Ich bin komplett aus COP ausgestiegen. Möglicherweise war das zu früh, aber der Anstieg war mir einfach zu steil... über 20% Währungsgewinn seit Kauf zu Jahresbeginn + 12% p.a. Zinsen reichen mir auch hin, man(n) soll ja nicht gierig werden. Den Erlös habe ich gem meiner Agenda in Rohstoffe und Energie (für mich "echte" Sachwerte, die zunehmend an Bedeutung gewinnen) gesteckt. In den letzten paar Monaten habe ich Positionen in diesem Sektor eröffnet bzw jetzt ausgebaut in folgenden Werten: African Rainbow Minerals, Exxaro Res, Karoon Energy, Diversified Energy, BP, Northern Oil and Gas, Alamos Gold und Northern Star Res. Wenn ich mir heute den Ölpreis anschaue, war das zumindest bisher nicht die schlechteste Idee was die Ölwerte darunter betrifft. Das 3te Q.26 ist nun fast rum und ich freue mich jetzt schon auf die Zahlen der Energiewerte...
Da in meinen Div-ETFs ohnehin schon genug Finanzen enthalten sind, werde ich hier auch weiter Einzelposis reduzieren, da ich mittelfristig tatsächlich mit ein paar dunklen Wolken am Horizont des Finanzmarktes rechne, und in Energie bzw Minen umschichten. Evtl werden BDCs/REITs teilweise in hoch verzinste Fremdwährungsbonds bester Qualität (Welt- und Entwicklungsbanken) mit max 3 Jahres Restlaufzeit getauscht, mal schauen...BRL finde ich z.B. nach wie vor interessant.🤔nur meine Meinung natürlich, keine Empfehlung zu gar nix.
Schönen guten Morgen in die Runde,