Cellebrites Technischer Leiter Chris Wade übernimmt Leitung von Cellebrite Labs und schärft Fokus auf die Mobilgeräteforschung

TYSONS CORNER, Virginia, und PETAH TIKVA, Israel, 14. September 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), ein weltweit führender Anbieter KI-gestützter digitaler Ermittlungs- und Aufklärungslösungen, gab heute bekannt, dass Cellebrite Labs, das Team, das einen Großteil der zentralen Forschung zu Mobilgeräten verantwortet, die der Technologie des Unternehmens für Zugriff, Extraktion und Dekodierung zugrunde liegt, zusätzliche Ressourcen und eine neue Leitung erhält. Ab sofort steht Cellebrite Labs unter der Leitung von Chris Wade, dem Technischen Leiter von Cellebrite, und ist nun Teil des Innovation Hub des Unternehmens, den Wade leitet, seit er nach der Übernahme von Corellium zu Cellebrite kam.

Die Fähigkeit, auf eine möglichst breite Palette mobiler Geräte zuzugreifen sowie extrahierte Daten schnell in digitale Beweismittel und verwertbare Erkenntnisse umzuwandeln, ist entscheidend für die führende Rolle von Cellebrite im Bereich der digitalen Ermittlungen. Da die Sicherheit von Mobilgeräten immer komplexer und anspruchsvoller wird, stellt Cellebrite zusätzliche Infrastruktur, KI-Ressourcen, Forschungswerkzeuge und Fachkräfte bereit, damit Cellebrite Labs seine Führungsposition über alle Betriebssysteme hinweg behaupten kann, während sich das technische Umfeld weiterhin rasant entwickelt.

„Das bewährte, innovative Know-how von Cellebrite im Bereich der digitalen Forensik ist der Grund, warum Cellebrite für digitale Ermittler auf der ganzen Welt ein vertrauenswürdiger Partner ist, und in den Cellebrite Labs entsteht ein Großteil dieser Kompetenz", sagte Shiv Ramji, Geschäftsführer von Cellebrite. „Dass Chris, ein weltbekannter Experte auf dem Gebiet der Forschung zu Sicherheitslücken bei Mobilgeräten, die Labs nun direkt leitet und dafür mehr Ressourcen und Investitionen bereitstehen, wird dazu beitragen, unseren Fokus zu schärfen und unser Tempo genau dann zu erhöhen, wenn die Sicherheitslandschaft für Mobilgeräte dies erfordert."