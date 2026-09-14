RWE - Aktie mit schwachem Handelstag - 14.09.2026

Die RWE Aktie notiert aktuell bei 57,74€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,28 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,96 € entspricht. Es bleibt ungemütlich für RWE: Nach einem Rückgang von -0,63 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -3,28 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

RWE ist ein führender europäischer Energieversorger mit Fokus auf Stromerzeugung aus Erneuerbaren (Wind, Solar, Wasser) und konventionellen Kraftwerken sowie Energiehandel. Starke Position im europäischen Strommarkt, besonders bei Offshore-Wind. Wichtige Konkurrenten: E.ON, EnBW, Vattenfall, Ørsted, Iberdrola. USP: breite Erzeugungsmix, starke Projektpipeline und Handelskompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die RWE Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +3,13 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,26 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,34 %. Im Jahr 2026 gab es für RWE bisher ein Plus von +31,28 %.

RWE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,26 % 1 Monat -0,34 % 3 Monate +3,13 % 1 Jahr +65,04 %

Informationen zur RWE Aktie

Stand: 14.09.2026, 15:06 Uhr

Es gibt 780 Mio. RWE Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,97 Mrd. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, Enel und Co.

ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,59 %. Enel notiert im Minus, mit -2,30 %. Iberdrola notiert im Minus, mit -1,84 %. E.ON verliert -1,59 %

RWE Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die RWE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RWE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.