PVA TePla Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 14.09.2026

Der Abwärtstrend bei PVA TePla hält an: Am heutigen Handelstag steht ein weiteres Minus von -8,65 % zu Buche, die Aktie notiert bei 27,68€. Die PVA TePla Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +0,53 % wieder ab und notiert heute bei 27,68€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

PVA TePla ist ein Spezialmaschinenbauer für Kristallzucht-, Vakuum- und Hochtemperaturanlagen, v.a. für Halbleiter-, Photovoltaik- und Werkstoffindustrie. Starke Position in Nischen wie Siliziumkristallzucht und Ultraschall-/Röntgen-Inspektion. Wettbewerber u.a. ASM, Applied Materials, Lam Research, KLA. USP: hohe Prozesskompetenz in Hochtemperatur/Vakuum, Kombination aus Anlagenbau und Metrologie.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die PVA TePla Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -37,93 % hinnehmen.

Auf Wochensicht hat die PVA TePla Aktie damit -12,16 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,59 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von PVA TePla +31,84 % gewonnen.

PVA TePla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,16 % 1 Monat -13,59 % 3 Monate -37,93 % 1 Jahr +10,27 %

Informationen zur PVA TePla Aktie

Stand: 14.09.2026, 15:06 Uhr

Es gibt 22 Mio. PVA TePla Aktien. Damit ist das Unternehmen 600,73 Mio. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, AIXTRON und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -7,06 %. AIXTRON notiert im Minus, mit -10,73 %.

PVA TePla Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der PVA TePla Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur PVA TePla Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.