LNG-Deal: METLEN und PETRONAS stärken Südosteuropas Energiesicherheit
Ein neuer LNG-Vertrag zwischen METLEN und PETRONAS markiert einen wichtigen Schritt für die Energiesicherheit Griechenlands und stärkt zugleich die Rolle des Landes als regionaler Energie-Hub.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- METLEN und PETRONAS haben über PETCO Trading (UK) Limited einen langfristigen LNG-Kaufvertrag für Lieferungen nach Griechenland geschlossen.
- Ab 2027 liefert PETRONAS fünf Jahre lang jährlich sechs LNG-Ladungen aus seinem Atlantik-Portfolio.
- Das Liefervolumen beträgt rund 0,6 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr.
- Der Vertrag diversifiziert METLENs LNG-Bezugsquellen und erhöht die Flexibilität sowie Widerstandsfähigkeit der Energieversorgung.
- Die Vereinbarung soll die Energiesicherheit in Griechenland und Südosteuropa stärken und Griechenland als regionalen Energie-Hub positionieren.
- PETRONAS baut damit seine LNG-Präsenz in Europa und im Mittelmeerraum aus; zugleich bildet die Partnerschaft die Grundlage für weitere Kooperationen mit METLEN.
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