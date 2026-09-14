Dell Technologies Registered (C) Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 14.09.2026

Bei Dell Technologies Registered (C) geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -4,62 % nach und notiert bei 466,45€. Nach dem gestrigen Anstieg von +11,99 %, geht es heute bei der Dell Technologies Registered (C) Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Dell Technologies Registered (C) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +33,90 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um +5,41 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,75 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Dell Technologies Registered (C) +342,05 % gewonnen.

Dell Technologies Registered (C) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,41 % 1 Monat +10,75 % 3 Monate +33,90 % 1 Jahr +345,68 %

Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

Stand: 14.09.2026, 15:11 Uhr

Es gibt 325 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 151,62 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, IBM und Co.

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,70 %. IBM notiert im Plus, mit +2,98 %. NetApp notiert im Minus, mit -1,34 %. Hewlett Packard Enterprise verliert -8,16 % HP notiert im Minus, mit -1,80 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Dell Technologies Registered (C) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Dell Technologies Registered (C) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.