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    BAADER BANK stuft Asta Energy Solutions auf 'Add'

    BAADER BANK stuft Asta Energy Solutions auf 'Add'
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Asta von 65 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Der Spezialist für kupferbasierte Lösungen für Stromübertragung, Stromerzeugung und E-Mobilität habe Ende August überzeugende Halbjahreszahlen und einen starken Ausblick veröffentlicht, schrieb Analyst Volker Bosse am Montag. Er hält Asta für einen der aktuell attraktivsten börsennotierte Profiteure des Investitionszyklus in diesem Bereich und hob seine Finanzprognosen bis 2028 an./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 13:34 / CEST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ASTA Energy Solutions Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,80 % und einem Kurs von 57,80EUR auf Tradegate (14. September 2026, 15:17 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BAADER BANK
    Analyst: Volker Bosse
    Analysiertes Unternehmen: Asta Energy Solutions
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 69
    Kursziel alt: 65
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m




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