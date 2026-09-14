BAADER BANK stuft Asta Energy Solutions auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Asta von 65 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Der Spezialist für kupferbasierte Lösungen für Stromübertragung, Stromerzeugung und E-Mobilität habe Ende August überzeugende Halbjahreszahlen und einen starken Ausblick veröffentlicht, schrieb Analyst Volker Bosse am Montag. Er hält Asta für einen der aktuell attraktivsten börsennotierte Profiteure des Investitionszyklus in diesem Bereich und hob seine Finanzprognosen bis 2028 an./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 13:34 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASTA Energy Solutions Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,80 % und einem Kurs von 57,80EUR auf Tradegate (14. September 2026, 15:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Volker Bosse

Analysiertes Unternehmen: Asta Energy Solutions

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 69

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

