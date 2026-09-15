SAP-Aktie: Treibt die neue KI-Angst den Kurs jetzt über die Marke von 200 Euro?

Ausgelöst wurde die Rotation im Technologiesektor durch Warnungen führender Köpfe der KI-Branche. Unter anderem Anthropic-Chef Dario Amodei sprach sich für ein langsameres Entwicklungstempo aus. Auch Sam Altman und Elon Musk warnten vor Risiken immer leistungsfähigerer Systeme. Nvidia und andere unmittelbar vom KI-Boom abhängige Aktien gerieten daraufhin unter Druck. Dagegen gehörten ServiceNow , Adobe und Workday zu den Gewinnern. Reuters führt dies ausdrücklich auf nachlassende Sorgen zurück, dass KI bestehende Softwareangebote schnell verdrängen könnte.

An der Börse dreht sich die KI-Story innerhalb weniger Tage erneut. Noch vor einer Woche gerieten Softwarekonzerne unter Druck, weil Anleger fürchteten, neue KI-Agenten könnten klassische Anwendungen teilweise überflüssig machen. Am Montag zeigt sich plötzlich das Gegenbild: Während Halbleiter- und andere KI-Aktien weltweit deutlich verloren, legten mehrere etablierte Softwaretitel zu. Auch SAP setzte sich zum Start in die neue Woche mit einem zeitweisen Plus von mehr als vier Prozent an die Spitze des DAX.

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Genau hier könnte SAP profitieren

Für SAP entsteht daraus eine ungewöhnlich komfortable Position. Sollte die Entwicklung autonomer KI-Agenten langsamer verlaufen oder stärker reguliert werden, dürfte sich das Risiko verringern, dass neue KI-Plattformen etablierte Unternehmenssoftware kurzfristig ersetzen.

SAP verkauft schließlich keine leicht austauschbare Einzelanwendung. Die Systeme des Konzerns steuern bei vielen Großunternehmen Finanzen, Einkauf, Produktion, Personal oder Lieferketten. Darin liegen jahrelang aufgebaute Prozessstrukturen und sensible Unternehmensdaten.

Gleichzeitig versucht SAP, KI nicht gegen dieses bestehende Geschäft antreten zu lassen, sondern sie direkt darin einzubauen. Damit könnte der Konzern sowohl von einer vorsichtigeren KI-Entwicklung als auch von einer weiteren Verbreitung der Technologie profitieren.

SAP baut seinen eigenen KI-Schutzwall auf

Wie weit diese Strategie inzwischen geht, machte Vorstandschef Christian Klein erst am 8. September auf der Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference deutlich. Im Herbst soll SAP mit Joule Work die nächste Ausbaustufe seiner KI-Plattform ausrollen. Klein sprach dabei von rund 400 Agenten, die komplexe Aufgaben innerhalb von Unternehmensprozessen übernehmen sollen.

Der entscheidende Vorteil gegenüber einem allgemeinen Sprachmodell liegt aus Sicht von SAP im Kontext. Ein KI-Modell kann zwar Texte, Tabellen oder Analysen erstellen. Für einen automatisierten Geschäftsprozess muss es jedoch zusätzlich verstehen, welche Daten zusammengehören, wer darauf zugreifen darf und nach welchen Regeln ein Unternehmen arbeitet.

Genau dort besitzt SAP einen gewaltigen Bestand an Prozesswissen und strukturierten Geschäftsdaten. Mit der Übernahme von Prior Labs verstärkt der Konzern diesen Schwerpunkt zusätzlich. In den kommenden vier Jahren will SAP mehr als eine Milliarde Euro in die Forschung rund um KI für strukturierte Daten investieren.

Cloud-Geschäft liefert die finanzielle Basis

Die KI-Wette muss SAP zudem nicht aus einer schwachen Position heraus eingehen. Im zweiten Quartal stiegen die Cloud-Erlöse währungsbereinigt um 24 Prozent, bei der Cloud ERP Suite waren es 27 Prozent.

Noch stärker entwickelte sich der Auftragsbestand für das Cloud-Geschäft. Der sogenannte Current Cloud Backlog erreichte 22,9 Milliarden Euro und lag damit 27 Prozent über dem Vorjahreswert beziehungsweise währungsbereinigt 26 Prozent höher. Auch der freie Cashflow legte im Quartal um 27 Prozent auf rund drei Milliarden Euro zu.

Damit besitzt SAP etwas, das in der derzeitigen Technologieschwäche wieder wichtiger werden könnte: hohe wiederkehrende Erlöse und einen bereits vorhandenen Kundenstamm, an den zusätzliche KI-Funktionen verkauft werden können.

Aus der KI-Bedrohung wird möglicherweise ein Vorteil

Noch am 8. September sah die Börsenwelt völlig anders aus. Nach der Vorstellung von OpenAIs GPT-6 Astra fielen unter anderem Salesforce, Intuit und ServiceNow deutlich, weil Anleger befürchteten, leistungsfähigere KI könne Teile des bisherigen Softwaregeschäfts ersetzen.

Nur sechs Tage später führt die Diskussion über Sicherheitsrisiken zu der gegenteiligen Reaktion. KI-Infrastrukturwerte geraten unter Druck, während klassische Softwareanbieter teilweise steigen.

Für SAP könnte genau diese Unsicherheit günstig sein. Wird KI langsamer entwickelt, bleibt dem bestehenden Softwaregeschäft mehr Zeit. Geht die Entwicklung dagegen schnell weiter, will SAP mit Joule, eigenen Agenten und seinem Datenschatz selbst zu den Gewinnern gehören.

Das ist möglicherweise der wichtigste Punkt hinter der derzeitigen Stärke: SAP muss nicht darauf setzen, dass der KI-Boom endet. Für den Konzern könnte bereits reichen, dass Anleger nicht mehr davon ausgehen, dass KI etablierte Unternehmenssoftware innerhalb kürzester Zeit verdrängt.

Mein Tipp: SAP-Aktie beendet das Jahr im Plus

Bis Mitte des Jahres gehörte SAP zu den schwächsten Titeln im DAX. Mittlerweile leigt das Minus der Walldorf-Aktie seit Jahresbeginn nur noch bei rund 10 Prozent. Die neue Unsicherheit bei den KI-Werten spielt SAP voll in die Karten. Sie mildert die Angst vor einer Disruption des Geschäftsmodells durch KI-Modelle.

Zudem haben die Walldorfer mit den Zahlen für das zweite Quartal gezeigt, dass KI-Modelle ihnen nicht das Geschäftsmodell verhageln, sondern der Konzern wieder auf einem soliden Wachstumspfad ist. Zudem ruht sich SAP nicht auf seinen alten Lorbeeren aus, sondern entwickelt sich weiter und setzt dabei immer mehr auf eigene KI-Modelle und KI-Agenten.

Der Mix aus neuerlicher KI-Angst und eigener Weiterentwicklung macht SAP quasi zu einem doppelten Gewinner. Nach dem vergangenen Rückschlag scheint die Aktie jetzt wieder im Bereich von 180 Euro zu drehen. Damit steig die Chance, dass der Kurs das Abwärtsgap Ende Januar wieder schließt und die Aktie die Marke von 200 Euro ins Visier nimmt.

Damit scheinen auch die Analysten zu rechnen. Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel von 28 Analysten bei rund 208 Euro. Davon raten 24 Experten zum Kauf der Aktie und vier zum "Halten" des Papiers. Damit könnte sich in diesem Jahr die letzte lohnenswerte Chance ergeben, bei SAP noch einzusteigen.



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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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