🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutschland und Ungarn wollen Zusammenarbeit intensivieren

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschland und Ungarn vertiefen Energie, Kultur, Rüstung
    • Neue Regierung in Ungarn belebt den Dialog mit Berlin
    • Kulturjahr 2028 und Forum sollen Austausch fördern
    Deutschland und Ungarn wollen Zusammenarbeit intensivieren
    Foto: Siarhei - 356130783

    BUDAPEST (dpa-AFX) - Deutschland und Ungarn wollen die Zusammenarbeit im Energie-, Kultur- und Rüstungsbereich verstärken. "Vor 37 Jahren hat Ungarn eine Grenze geöffnet für Deutsche, die aus der DDR fliehen wollten, und damit einen Weg in die Freiheit eröffnet. Wir sind Ungarn dafür auf ewig dankbar und verbunden", sagte Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) bei einem Treffen mit seiner ungarischen Kollegin Anita Orban in der Hauptstadt Budapest. "Heute nutzen wir die Chance, die Türen zwischen unseren beiden Ländern wieder weit aufzustoßen", fügte er hinzu.

    Wadephul und Orban kündigten für den Herbst unter anderem eine Tagung des Deutsch-Ungarischen Forums auf Außenministerebene in Berlin an, um die Zusammenarbeit weiter anzukurbeln. Das jüngste Treffen des Forums auf Außenministerebene fand 2019 statt, wegen Corona hatte es ein Jahr später nochmals virtuell getagt.

    Die neue ungarische Regierung unter dem bürgerlichen Ministerpräsidenten Peter Magyar amtiert seit Mai. Bei der Parlamentswahl am 12. April war der mit teils autokratischen Methoden regierende Rechtspopulist Viktor Orban nach 16 Jahren abgewählt worden. Dieser ist mit der heutigen Außenministerin nicht verwandt.

    Außenministerin Orban: Es gibt wieder einen Dialog

    Der Rechtspopulist Orban hatte einen eher Moskau-freundlichen Kurs verfolgt, EU-Sanktionen verwässert oder behindert und Hetzkampagnen gegen die Ukraine geführt. Das Verhältnis zu Deutschland kühlte deshalb in den letzten Jahren der Orban-Zeit merklich ab. Dies habe sich mit dem Regierungswechsel grundlegend geändert, sagte Außenministerin Orban. "Es gibt wieder einen Dialog (zwischen Ungarn und Deutschland), es gibt wieder Gespräche", hob sie hervor. Die Magyar-Regierung schlägt einen neuen und deutlich kritischeren Kurs gegenüber Russland ein.

    Geprüft werden soll laut Wadephul, für 2028 ein Deutsch-Ungarisches Kulturjahr auszurufen, um den kulturellen und gesellschaftlichen Austausch zu stärken. Auch Orban betonte, beide Länder wollten die Zusammenarbeit über die Kfz-Industrie hinaus auf Elektronik und die Verteidigungsindustrie ausdehnen. Im Februar 2027 werde man den 35. Jahrestag des Abschlusses der Deutsch-Ungarischen Freundschaftsvertrages würdigen.

    Ungarns Regierungschef Magyar im November in Berlin

    Orban kündigt an, Magyar werde am 9. und 10. November nach Berlin kommen und mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zusammentreffen. Am 9. November werde Magyar zudem bei der CDU-nahen Adenauer-Stiftung die diesjährige Europa-Rede halten.

    Wadephul kam in Budapest auch mit Präsident Andras Baka und Wirtschaftsminister Istvan Kapitany zusammen. Er war nach fast sieben Jahren und dem damaligen SPD-Außenminister Heiko Maas der erste deutsche Außenminister in Ungarn./bk/DP/stw







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Deutschland und Ungarn wollen Zusammenarbeit intensivieren Deutschland und Ungarn wollen die Zusammenarbeit im Energie-, Kultur- und Rüstungsbereich verstärken. "Vor 37 Jahren hat Ungarn eine Grenze geöffnet für Deutsche, die aus der DDR fliehen wollten, und damit einen Weg in die Freiheit eröffnet. Wir …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     