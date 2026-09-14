🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Miral investiert 12 Milliarden AED, um die nächste Wachstumsphase von Yas Island zu gestalten

    Eine solide Fünfjahresplanung mit neuen Projekten und Verbesserungen wird die Attraktionen von Weltklasse erweitern, die Hotelkapazitäten erhöhen und die globale Anziehungskraft von Yas Island weiter stärken

    ABU DHABI, VAE, 14. September 2026 /PRNewswire/ -- Miral, Abu Dhabis führender Entwickler von immersiven Reisezielen und Erlebnissen, wird in den nächsten fünf Jahren mehr als 12 Milliarden AED auf der Insel Yas investieren. Die umfangreichen Investitionen werden eine Reihe neuer Entwicklungsprojekte sowie Erweiterungen und Verbesserungen bestehender Attraktionen unterstützen und damit das Engagement von Miral für die Tourismusstrategie 2030 von Abu Dhabi bekräftigen sowie die Position von Yas Island als weltweit führendes Reiseziel für Freizeit und Unterhaltung weiter stärken.

    Um die Multimedia-Pressemitteilung anzusehen, klicken Sie bitte hier:  
    https://www.multivu.com/miral/9421351-en-miral-invests-aed-12-billion-next-phase-yas-islands-growth

    Diese nächste Entwicklungsphase spiegelt einen klaren Fokus auf den Ausbau der bestehenden Themenparks und Attraktionen von Weltklasse auf Yas Island wider sowie auf die Einführung neuer, mitreißender Fahrgeschäfte und Erlebnisse, die den sich wandelnden Erwartungen der Besucher gerecht werden. Die Investition wird zudem das Angebot im Gastgewerbe der Insel erweitern, indem neue Hotelzimmer geschaffen und das Unterkunftsangebot aufgewertet werden.

    Seine Exzellenz Mohamed Khalifa Al Mubarak, Vorstandsvorsitzender von Miral, , erklärte: „Diese Investition spiegelt unser Engagement für die langfristige Vision Abu Dhabis wider und unseren Ehrgeiz, weiterhin eines der dynamischsten Reiseziele der Welt mitzugestalten. Yas Island hat sich zu einer weltweiten Erfolgsgeschichte entwickelt und zeigt, wie Erlebnisse von Weltklasse zum Wirtschaftswachstum beitragen, die Lebensqualität verbessern und die Attraktivität Abu Dhabis für Besucher aus aller Welt steigern.

    In den nächsten fünf Jahren werden wir mit dieser Investition an diese Dynamik anknüpfen, neue Erlebnisse schaffen und unser Angebot in den Bereichen Gastronomie und Freizeit erweitern, um den sich wandelnden Erwartungen unserer Besucher gerecht zu werden. „Während Abu Dhabi seine Position als globales Zentrum für Tourismus und Unterhaltung weiter ausbaut, konzentrieren wir uns weiterhin darauf, dauerhaften Mehrwert für Einwohner, Besucher und künftige Generationen zu schaffen und gleichzeitig zum nachhaltigen Wachstum und zu den Diversifizierungszielen des Emirats beizutragen."

    Die Investition in Höhe von 12 Milliarden AED, die unabhängig von dem zuvor angekündigten Disney-Projekt erfolgt, stellt einen wichtigen Schritt für die Gestaltung des langfristigen Wachstums von Yas Island dar, indem sie auf der bestehenden Attraktivität der Insel aufbaut und deren Erlebnisvielfalt weiter ausbaut.

    Diese Projekte sollen das Besuchererlebnis weiter bereichern und gleichzeitig die Schaffung von Arbeitsplätzen sowie die Qualifizierung im Tourismussektor fördern, um so eine dynamische und zukunftsfähige Wirtschaft für das Emirat zu stärken.

    Diese Investition unterstreicht das anhaltende Bestreben von Miral, die Zukunft der Freizeit- und Unterhaltungsbranche in Abu Dhabi und der Region mitzugestalten, und signalisiert die Weiterentwicklung der erstklassigen Attraktionen und Erlebnisse auf Yas Island, die Besucher aus aller Welt noch über Generationen hinweg begeistern und verzaubern werden.

    Weitere Informationen finden Sie unter, www.miral.ae 

     

     

    Yas Island, Abu Dhabi

     

    Miral Logo

     

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/miral-investiert-12-milliarden-aed-um-die-nachste-wachstumsphase-von-yas-island-zu-gestalten-302877719.html






    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Miral investiert 12 Milliarden AED, um die nächste Wachstumsphase von Yas Island zu gestalten Eine solide Fünfjahresplanung mit neuen Projekten und Verbesserungen wird die Attraktionen von Weltklasse erweitern, die Hotelkapazitäten erhöhen und die globale Anziehungskraft von Yas Island weiter stärkenABU DHABI, VAE, 14. September 2026 …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     