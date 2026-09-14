Börsenstart USA - 14.09. - US Tech 100 schwach -1,33 %

Der US 30 bewegt sich bei 52.395,72 PKT und fällt um -0,33 %.

Top-Werte: Salesforce +3,11 %, Walt Disney +2,85 %, McDonald's +2,46 %, Visa (A) +2,33 %, 3M -1,04 %

Flop-Werte: Caterpillar -3,05 %, Goldman Sachs Group -2,01 %, NVIDIA -1,66 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 28.991,06 PKT und fällt um -1,33 %.

Top-Werte: CrowdStrike Holdings Registered (A) +11,37 %, Palo Alto Networks +8,60 %, Intuit +6,15 %, Fortinet +5,96 %, Thomson Reuters +5,72 %

Flop-Werte: Teradyne -9,02 %, Astera Labs -7,58 %, Lumentum Holdings -6,96 %, Arm Holdings -6,62 %, Lam Research -5,94 %

Der US 500 steht aktuell (15:59:19) bei 7.613,56 PKT und fällt um -0,55 %.

Top-Werte: CrowdStrike Holdings Registered (A) +11,37 %, Palo Alto Networks +8,60 %, FactSet Research Systems +8,45 %, Coinbase +7,71 %, Intuit +6,15 %

Flop-Werte: Hewlett Packard Enterprise -9,23 %, Teradyne -9,02 %, Coherent -8,04 %, Vertiv Holdings Registered (A) -7,87 %, GE Vernova -7,32 %

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