Börsen Start Update
Börsenstart USA - 14.09. - US Tech 100 schwach -1,33 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der US 30 bewegt sich bei 52.395,72 PKT und fällt um -0,33 %.
Top-Werte: Salesforce +3,11 %, Walt Disney +2,85 %, McDonald's +2,46 %, Visa (A) +2,33 %, 3M -1,04 %
Flop-Werte: Caterpillar -3,05 %, Goldman Sachs Group -2,01 %, NVIDIA -1,66 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 28.991,06 PKT und fällt um -1,33 %.
Top-Werte: CrowdStrike Holdings Registered (A) +11,37 %, Palo Alto Networks +8,60 %, Intuit +6,15 %, Fortinet +5,96 %, Thomson Reuters +5,72 %
Flop-Werte: Teradyne -9,02 %, Astera Labs -7,58 %, Lumentum Holdings -6,96 %, Arm Holdings -6,62 %, Lam Research -5,94 %
Der US 500 steht aktuell (15:59:19) bei 7.613,56 PKT und fällt um -0,55 %.
Top-Werte: CrowdStrike Holdings Registered (A) +11,37 %, Palo Alto Networks +8,60 %, FactSet Research Systems +8,45 %, Coinbase +7,71 %, Intuit +6,15 %
Flop-Werte: Hewlett Packard Enterprise -9,23 %, Teradyne -9,02 %, Coherent -8,04 %, Vertiv Holdings Registered (A) -7,87 %, GE Vernova -7,32 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.