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    Besonders beachtet!

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    Hewlett Packard Enterprise Aktie mit heftigem Kursrutsch - -9,23 % - 14.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Hewlett Packard Enterprise Aktie bisher Verluste von -9,23 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Hewlett Packard Enterprise Aktie.

    Besonders beachtet! - Hewlett Packard Enterprise Aktie mit heftigem Kursrutsch - -9,23 % - 14.09.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Hewlett Packard Enterprise (HPE) ist ein führender Anbieter von IT-Infrastruktur, der Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützt. Mit Produkten wie Servern, Speicherlösungen und Cloud-Diensten bedient HPE weltweit Kunden. Wichtige Konkurrenten sind IBM, Dell und Cisco. HPEs Alleinstellungsmerkmale sind seine Hybrid-IT-Lösungen und das Engagement im Edge-Computing.

    Aktueller Stand der Hewlett Packard Enterprise Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 14.09.2026

    Die Hewlett Packard Enterprise Aktie notiert aktuell bei 48,61 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -9,23 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,95  entspricht. Wie sollten sich bestehende Aktionäre jetzt verhalten?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +24,45 % zu Buche.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hewlett Packard Enterprise Aktie damit um +16,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,56 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Hewlett Packard Enterprise einen Anstieg von +151,67 %.

    Während Hewlett Packard Enterprise deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,55 %. Damit gehört Hewlett Packard Enterprise heute zu den auffälligeren Werten.

    Hewlett Packard Enterprise Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +16,00 %
    1 Monat +0,56 %
    3 Monate +24,45 %
    1 Jahr +146,19 %
    Stand: 14.09.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur Hewlett Packard Enterprise Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Hewlett Packard Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 64,66 Mrd.EUR € wert.

    Dividenden Termine (ex-dates) KW 38 / 2026


    Erhalten Sie einen Überblick über die Dividenden-Termine in der KW 38 2026

    So schlagen sich die Wettbewerber von Hewlett Packard Enterprise

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,81 %. IBM notiert im Plus, mit +1,53 %. Oracle notiert im Minus, mit -3,12 %. NetApp verliert -3,25 % Dell Technologies Registered (C) notiert im Minus, mit -5,59 %.

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    Ob die Hewlett Packard Enterprise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hewlett Packard Enterprise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Hewlett Packard Enterprise

    -8,72 %
    +14,67 %
    -0,31 %
    +19,21 %
    +145,47 %
    +235,18 %
    +326,32 %
    +367,42 %
    +526,94 %
    ISIN:US42824C1099WKN:A140KD
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    Markt Bote
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