Heutige Megatrends und künftige Megaaktien fürs Depot: Starten BASF, Porsche und HPQ Silicon jetzt richtig durch?
Heute schauen wir drei Unternehmen genauer an, die vor oder an richtungsweisenden Entscheidungen stehen. Wir werfen zunächst einen genauen Blick auf das Chemieschwergewicht BASF. Die Ludwigshafener kämpfen derzeit mit harten Bandagen um den globalen …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Heute schauen wir drei Unternehmen genauer an, die vor oder an richtungsweisenden Entscheidungen stehen. Wir werfen zunächst einen genauen Blick auf das Chemieschwergewicht BASF. Die Ludwigshafener kämpfen derzeit mit harten Bandagen um den globalen Turnaround und überraschen die Märkte mit innovativen neuen Technologien. Hier ist die charttechnische Marke von 55 EUR entscheidend. Direkt danach widmen wir uns den immensen strukturellen Herausforderungen der Porsche AG und stellen die Frage in den Raum, ob dem Autobauer der große Befreiungsschlag nach dem radikalen VW-Umbau gelingt, oder eben nicht? Zu guter Letzt widmen wir uns einem spannenden Technologie-Entwickler aus Nordamerika: HPQ Silicon. Mit neuen Meilensteinen in der Batterie- und Drohnenbranche könnte das Unternehmen schon bald die Blicke auf sich ziehen. Die Aktie ist aktuell auf einem Niveau, das vor Monaten nicht denkbar gewesen wäre. Lesen Sie weiter und entdecken Sie mit uns gemeinsam die Chancen dieser drei Werte!
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