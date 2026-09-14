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    AKTIE IM FOKUS 2

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    Bayer gefragt - Anhörung vor US-Gericht zu Roundup-Vergleich

    Für Sie zusammengefasst
    • Bayer-Aktien legen vor US-Anhörung 2,3 Prozent zu
    • Vergleich könnte Glyphosat-Klagen weitgehend beenden
    • Bayer soll bis zu 7,25 Milliarden Dollar zahlen
    AKTIE IM FOKUS 2 - Bayer gefragt - Anhörung vor US-Gericht zu Roundup-Vergleich
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    (neu: mehr Hintergrund und Details)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Bayer haben am Montag vor einer gerichtlichen Anhörung in den USA zur finalen Genehmigung des Sammelvergleichs zum Unkrautvernichter "Roundup" angezogen. Am Nachmittag notierten die Papiere des Agrarchemie- und Pharmakonzerns 2,3 Prozent im Plus bei 49,26 Euro.

    Damit bauten die Bayer-Papiere ihre Gewinnsträhne im laufenden Jahr auf rund ein Drittel aus und sind seit Jahresstart zweitbester Wert im Dax . Der deutsche Leitindex gab zu Wochenbeginn leicht nach.

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    Bei der am Montag beginnenden Anhörung vor einem Gericht im US-Bundesstaat Missouri geht es um die finale Genehmigung eines Sammelvergleichs zu den "Roundup"-Rechtsstreitigkeiten. Die Entscheidung des Gerichts wird nach Angaben des Unternehmens erst zu einem späteren Zeitpunkt erwartet.

    Im Rahmen des angestrebten Vergleichs - sollte er genehmigt werden - wird Bayer bis zu 21 Jahre lang abnehmende, gedeckelte jährliche Zahlungen von insgesamt bis zu 7,25 Milliarden US-Dollar leisten. Mit dem Schritt will der Konzern das Thema Glyphosat-Klagen weitgehend vom Tisch bekommen. Damit der Vergleichsplan aber überhaupt greift, muss ein Großteil der Kläger zustimmen, im Grunde fast alle, wie Unternehmenschef Bill Anderson im Februar bei der Vorstellung des Plans betont hatte.

    Zuletzt hatte bereits der Supreme Court in den USA zugunsten von Bayer entschieden, was vielen Klagen wegen angeblicher Krebsrisiken durch den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup die Grundlage entziehen könnte. Der US Supreme Court hatte geurteilt, dass Bayer nicht wegen fehlender Krebswarnungen auf Verpackungen von Unkrautvernichtern verklagt werden kann. Die Richter beriefen sich dabei darauf, dass in den USA von der Regierung einheitliche Markierungen von der Umweltbehörde EPA vorgeschrieben seien - damit könne es keine abweichenden Anforderungen einzelner Bundesstaaten geben./la/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,04 % und einem Kurs von 49,12 auf Tradegate (14. September 2026, 16:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -7,18 %/+41,24 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die erwartete Kursreaktion auf die Glyphosat-Entscheidung am 14.09. sowie um kurzfristige Verkäufe, ausgelöste Stopps und mögliche Nachkäufe. Bayer zeigt relative Stärke; als Hürden gelten etwa 54 und anschließend 60 Euro. Barclays’ Kursziel von 70 Euro wird als erreichbar, aber nur bei einer Glyphosat-Lösung und stabiler operativer Entwicklung gesehen. Zudem werden Abspaltungen, Schuldenabbau und eine spätere Dividende diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

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    dpa-AFX
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