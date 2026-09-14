BERNSTEIN RESEARCH stuft SpaceX auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 248 US-Dollar belassen. Douglas S. Harned kommentierte in einer am Montag vorliegenden Studie die Möglichkeit, dass der Weltraumkonzern Direkt-Telefonie über sein Satellitennetzwerk Starlink anbieten könnte. Seine favorisierte Wahl dafür bleibt die Zusammenarbeit mit einem virtuellen Mobilfunknetzbetreiber. Trotz der üblichen Herausforderungen seien die damit verbundenen Chancen wesentlich größer. Am wichtigsten für SpaceX bleibe die Möglichkeit, orbitale Rechenzentren zu schaffen./tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 05:05 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 05:05 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 129,4EUR auf Tradegate (14. September 2026, 16:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Douglas S. Harned

Analysiertes Unternehmen: SpaceX

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 248

Kursziel alt: 248

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



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