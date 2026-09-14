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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im DAX am 14.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im DAX am 14.09.2026
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.09.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Chart Hochtief
    ISIN: DE0006070006
    WKN: 607000
    Die Hochtief Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,01 %.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: -6,69 %
    Platz 2
    Performance 1M: -18,65 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,69 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kurssturz der Siemens-Energy-Aktie und die Frage, ob der Abverkauf fundamental gerechtfertigt oder übertrieben ist. Einige erwarten nach dem Ausverkauf einen technischen Rebound, andere sehen die Talfahrt noch nicht beendet. Diskutiert werden zudem Belastungen durch Zweifel an der Rentabilität des KI-Booms, steigende Energiepreise und Inflation. Für Siemens Energy selbst werden keine neuen negativen Entwicklungen gesehen; eine breitere Aufstellung wird als sinnvoll erachtet. Auch riskante Turbo-Long-Positionen und Stop-Loss-Verluste werden thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -5,53 %
    Platz 3
    Performance 1M: -14,42 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,53 %.

    SAP
    Tagesperformance: +3,34 %
    Platz 4
    Performance 1M: -1,50 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,34 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten SAP-Kursrückgang bis etwa 177–185 Euro und die Skepsis des Marktes gegenüber SaaS- und KI-Erwartungen. Oracle-Zahlen werden überwiegend positiv für SAP interpretiert: Oracle wächst vor allem bei KI-Infrastruktur, während SAP im vergleichbaren Cloud-Applications-Geschäft schneller zulegt und von seinen Geschäftsdaten profitieren könnte. Belastend wirken Zweifel am Tempo der KI-Agenten-Auslieferung, mögliche Analystenabstufungen und hohe Erwartungen. Die nächsten Quartalszahlen gelten als wichtiger Kurstreiber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.

    RWE
    Tagesperformance: -3,20 %
    Platz 5
    Performance 1M: +0,73 %
    Chart RWE
    ISIN: DE0007037129
    WKN: 703712
    Die RWE Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,20 %.

    Heidelberg Materials
    Tagesperformance: -2,93 %
    Platz 6
    Performance 1M: -7,83 %
    Chart Heidelberg Materials
    ISIN: DE0006047004
    WKN: 604700
    Die Heidelberg Materials Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,93 %.

    MTU Aero Engines
    Tagesperformance: -2,80 %
    Platz 7
    Performance 1M: -12,70 %
    Chart MTU Aero Engines
    ISIN: DE000A0D9PT0
    WKN: A0D9PT
    Die MTU Aero Engines Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,80 %.

    Fresenius Medical Care
    Tagesperformance: +2,42 %
    Platz 8
    Performance 1M: -6,03 %
    Chart Fresenius Medical Care
    ISIN: DE0005785802
    WKN: 578580
    Die Fresenius Medical Care Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,42 %.

    Airbus
    Tagesperformance: -2,37 %
    Platz 9
    Performance 1M: -6,60 %
    Chart Airbus
    ISIN: NL0000235190
    WKN: 938914
    Die Airbus Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,37 %.

    Beiersdorf
    Tagesperformance: +2,31 %
    Platz 10
    Performance 1M: -7,70 %
    Chart Beiersdorf
    ISIN: DE0005200000
    WKN: 520000
    Die Beiersdorf Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,31 %.

    Deutsche Boerse
    Tagesperformance: +2,23 %
    Platz 11
    Performance 1M: +1,12 %
    Chart Deutsche Boerse
    ISIN: DE0005810055
    WKN: 581005
    Die Deutsche Boerse Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,23 %.

    Zalando
    Tagesperformance: +2,17 %
    Platz 12
    Performance 1M: -7,71 %
    Chart Zalando
    ISIN: DE000ZAL1111
    WKN: ZAL111
    Die Zalando Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,17 %.

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    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 41,86% PUT: 58,14%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -16,28 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    13 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im DAX am 14.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 14.09.2026 im DAX.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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