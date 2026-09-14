Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 14.09.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.09.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Siemens Energy
Tagesperformance: -6,69 %
Tagesperformance: -6,69 %
Platz 2
Performance 1M: -18,65 %
Performance 1M: -18,65 %
? wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kurssturz der Siemens-Energy-Aktie und die Frage, ob der Abverkauf fundamental gerechtfertigt oder übertrieben ist. Einige erwarten nach dem Ausverkauf einen technischen Rebound, andere sehen die Talfahrt noch nicht beendet. Diskutiert werden zudem Belastungen durch Zweifel an der Rentabilität des KI-Booms, steigende Energiepreise und Inflation. Für Siemens Energy selbst werden keine neuen negativen Entwicklungen gesehen; eine breitere Aufstellung wird als sinnvoll erachtet. Auch riskante Turbo-Long-Positionen und Stop-Loss-Verluste werden thematisiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -5,53 %
Tagesperformance: -5,53 %
Platz 3
Performance 1M: -14,42 %
Performance 1M: -14,42 %
SAP
Tagesperformance: +3,34 %
Tagesperformance: +3,34 %
Platz 4
Performance 1M: -1,50 %
Performance 1M: -1,50 %
? wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten SAP-Kursrückgang bis etwa 177–185 Euro und die Skepsis des Marktes gegenüber SaaS- und KI-Erwartungen. Oracle-Zahlen werden überwiegend positiv für SAP interpretiert: Oracle wächst vor allem bei KI-Infrastruktur, während SAP im vergleichbaren Cloud-Applications-Geschäft schneller zulegt und von seinen Geschäftsdaten profitieren könnte. Belastend wirken Zweifel am Tempo der KI-Agenten-Auslieferung, mögliche Analystenabstufungen und hohe Erwartungen. Die nächsten Quartalszahlen gelten als wichtiger Kurstreiber.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.
RWE
Tagesperformance: -3,20 %
Tagesperformance: -3,20 %
Platz 5
Performance 1M: +0,73 %
Performance 1M: +0,73 %
Heidelberg Materials
Tagesperformance: -2,93 %
Tagesperformance: -2,93 %
Platz 6
Performance 1M: -7,83 %
Performance 1M: -7,83 %
MTU Aero Engines
Tagesperformance: -2,80 %
Tagesperformance: -2,80 %
Platz 7
Performance 1M: -12,70 %
Performance 1M: -12,70 %
Fresenius Medical Care
Tagesperformance: +2,42 %
Tagesperformance: +2,42 %
Platz 8
Performance 1M: -6,03 %
Performance 1M: -6,03 %
Airbus
Tagesperformance: -2,37 %
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 9
Performance 1M: -6,60 %
Performance 1M: -6,60 %
Beiersdorf
Tagesperformance: +2,31 %
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 10
Performance 1M: -7,70 %
Performance 1M: -7,70 %
Deutsche Boerse
Tagesperformance: +2,23 %
Tagesperformance: +2,23 %
Platz 11
Performance 1M: +1,12 %
Performance 1M: +1,12 %
Zalando
Tagesperformance: +2,17 %
Tagesperformance: +2,17 %
Platz 12
Performance 1M: -7,71 %
Performance 1M: -7,71 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 41,86%
|PUT: 58,14%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -16,28 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
13 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte