Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 14.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang auf unter 36 Euro und das Ausbleiben eines Rebounds. Diskutiert werden die hohe, wachstumsabhängige Bewertung, die zyklische Geschäftsentwicklung sowie Sorgen vor schrumpfenden Auftragsbeständen und einem KI-bedingten Nachfrageeinbruch. Die geplante Malaysia-Fabrik gilt kurzfristig als Belastung für Cashflow und Kapazitätsauslastung, langfristig aber als Chance für niedrigere Kosten, Kundennähe und Wachstum ab 2027.