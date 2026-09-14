Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 14.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.09.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Tagesperformance: -8,32 %
Performance 1M: -23,33 %
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Tagesperformance: -6,20 %
Performance 1M: -6,01 %
Tagesperformance: -5,97 %
Performance 1M: -22,13 %
Tagesperformance: -5,73 %
Performance 1M: -10,80 %
Tagesperformance: -5,45 %
Performance 1M: -19,24 %
? wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -5,34 %
Performance 1M: -14,42 %
Tagesperformance: -5,28 %
Performance 1M: -13,46 %
Tagesperformance: +4,06 %
Performance 1M: -3,74 %
? wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,37 %
Performance 1M: -1,50 %
? wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,17 %
Performance 1M: +0,21 %
? wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,05 %
Performance 1M: -1,49 %
? wallstreetONLINE-Community zu Nordex (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,41 %
Performance 1M: -1,77 %
Tagesperformance: +2,03 %
Performance 1M: +2,90 %