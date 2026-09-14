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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 14.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 14.09.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.09.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,25 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang auf unter 36 Euro und das Ausbleiben eines Rebounds. Diskutiert werden die hohe, wachstumsabhängige Bewertung, die zyklische Geschäftsentwicklung sowie Sorgen vor schrumpfenden Auftragsbeständen und einem KI-bedingten Nachfrageeinbruch. Die geplante Malaysia-Fabrik gilt kurzfristig als Belastung für Cashflow und Kapazitätsauslastung, langfristig aber als Chance für niedrigere Kosten, Kundennähe und Wachstum ab 2027.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber AIXTRON eingestellt.

    SILTRONIC AG
    Tagesperformance: -8,32 %
    Platz 2
    Performance 1M: -23,33 %
    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,32 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Kursrisiken für Siltronic durch eine nachlassende KI-Euphorie und erwartete Rückgänge bei KI-bezogenen Aktien. Als fundamentale Belastung werden weiterhin zu hohe Lagerbestände bei Kunden genannt. Außerdem wird ein Aktienrückkauf beziehungsweise eine erneute Bestandserhöhung zum Rückkaufkurs thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.

    Elmos Semiconductor
    Tagesperformance: -6,20 %
    Platz 3
    Performance 1M: -6,01 %
    Chart Elmos Semiconductor
    ISIN: DE0005677108
    WKN: 567710
    Die Elmos Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,20 %.

    SUESS MicroTec
    Tagesperformance: -5,97 %
    Platz 4
    Performance 1M: -22,13 %
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,97 %.

    Jenoptik
    Tagesperformance: -5,73 %
    Platz 5
    Performance 1M: -10,80 %
    Chart Jenoptik
    ISIN: DE000A2NB601
    WKN: A2NB60
    Die Jenoptik Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,73 %.

    Evotec
    Tagesperformance: -5,45 %
    Platz 6
    Performance 1M: -19,24 %
    Chart Evotec
    ISIN: DE0005664809
    WKN: 566480
    Die Evotec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,45 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anhaltenden Kursdruck bei Evotec, verstärkt durch eine neue Leerverkaufsposition von 0,51 %. Diskutiert werden die niedrige Bewertung, die geplante Neuausrichtung und Evotec als langfristige Turnaround-Wette. Skeptiker erwarten weitere Verluste wegen fehlender Einnahmen, Managementproblemen und möglicher Enttäuschungen bei Zahlen oder News bis November. Zusätzlich wird ein schwaches Börsenumfeld als Crashrisiko genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -5,34 %
    Platz 7
    Performance 1M: -14,42 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,34 %.

    PVA TePla
    Tagesperformance: -5,28 %
    Platz 8
    Performance 1M: -13,46 %
    Chart PVA TePla
    ISIN: DE0007461006
    WKN: 746100
    Die PVA TePla Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,28 %.

    TeamViewer
    Tagesperformance: +4,06 %
    Platz 9
    Performance 1M: -3,74 %
    Chart TeamViewer
    ISIN: DE000A2YN900
    WKN: A2YN90
    Die TeamViewer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,06 %.

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    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholungschancen der TeamViewer-Aktie: Einige erwarten nach einer Bodenbildung einen Rebound Richtung 7 bis 10 Euro und sehen Kurse unter 7 Euro als günstig. Als Belastung gelten Leerverkäufe und mögliche Kürzungen der Umsatzziele 2026. Positiv bewertet werden die niedrige Marktkapitalisierung, Übernahmefantasie, Refinanzierung und die gestärkte Bilanz. Als Kurstreiber gelten positive Nachrichten, Q3-Zahlen sowie neue KI- und ServiceNow-Impulse.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TeamViewer eingestellt.

    SAP
    Tagesperformance: +3,37 %
    Platz 10
    Performance 1M: -1,50 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,37 %.

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    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten SAP-Kursrückgang bis etwa 177–185 Euro und die Skepsis des Marktes gegenüber SaaS- und KI-Erwartungen. Oracle-Zahlen werden überwiegend positiv für SAP interpretiert: Oracle wächst vor allem bei KI-Infrastruktur, während SAP im vergleichbaren Cloud-Applications-Geschäft schneller zulegt und von seinen Geschäftsdaten profitieren könnte. Belastend wirken Zweifel am Tempo der KI-Agenten-Auslieferung, mögliche Analystenabstufungen und hohe Erwartungen. Die nächsten Quartalszahlen gelten als wichtiger Kurstreiber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.

    Nemetschek
    Tagesperformance: +3,17 %
    Platz 11
    Performance 1M: +0,21 %
    Chart Nemetschek
    ISIN: DE0006452907
    WKN: 645290
    Die Nemetschek Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,17 %.

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    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den zuletzt fallenden Kurs; ein Anleger ist ausgestiegen, erwägt aber einen Wiedereinstieg. Diskutiert werden die schwache US-Baukonjunktur und hohen Zinsen, zugleich Chancen durch Sparzwänge und Expansion. Die HCSS-Übernahme sowie die Beteiligung von Thoma Bravo werden überwiegend positiv bewertet, trotz übernommener Schulden von rund 450 Mio. Euro. Bluebeam-KI und eine Goldman-Sachs-Analyse gelten als positive Impulse; teils wurde nach technischen Indikatoren gekauft.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nemetschek eingestellt.

    Nordex
    Tagesperformance: -3,05 %
    Platz 12
    Performance 1M: -1,49 %
    Chart Nordex
    ISIN: DE000A0D6554
    WKN: A0D655
    Die Nordex Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,05 %.

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    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Nordex-Kursentwicklung nach einem starken Anstieg infolge angehobener Kaufempfehlungen von Bank of America und Citigroup mit Kurszielen von 50 bzw. 54 Euro. Diskutiert werden die anschließende Konsolidierung, technische Widerstände sowie die Rückeroberung der 20- und 200-Tage-Linie. Fundamental werden solide Quartalsergebnisse, volle Auftragsbücher, das US-Onshore-Geschäft und gute Wachstumsperspektiven betont; Kursrückgänge werden teils als manipuliert interpretiert. Q3-Zahlen und weitere Marktimpulse stehen im Fokus.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nordex eingestellt.

    Sartorius Vz.
    Tagesperformance: -2,41 %
    Platz 13
    Performance 1M: -1,77 %
    Chart Sartorius Vz.
    ISIN: DE0007165631
    WKN: 716563
    Die Sartorius Vz. Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,41 %.

    CANCOM SE
    Tagesperformance: +2,03 %
    Platz 14
    Performance 1M: +2,90 %
    Chart CANCOM SE
    ISIN: DE0005419105
    WKN: 541910
    Die CANCOM SE Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,03 %.

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