Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 14.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kurssturz der Siemens-Energy-Aktie und die Frage, ob der Abverkauf fundamental gerechtfertigt oder übertrieben ist. Einige erwarten nach dem Ausverkauf einen technischen Rebound, andere sehen die Talfahrt noch nicht beendet. Diskutiert werden zudem Belastungen durch Zweifel an der Rentabilität des KI-Booms, steigende Energiepreise und Inflation. Für Siemens Energy selbst werden keine neuen negativen Entwicklungen gesehen; eine breitere Aufstellung wird als sinnvoll erachtet. Auch riskante Turbo-Long-Positionen und Stop-Loss-Verluste werden thematisiert.