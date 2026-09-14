Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 14.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.09.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
? wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -6,08 %
Performance 1M: -13,04 %
Tagesperformance: +5,99 %
Performance 1M: -4,04 %
Tagesperformance: -5,46 %
Performance 1M: -14,42 %
Tagesperformance: -4,82 %
Performance 1M: -14,80 %
? wallstreetONLINE-Community zu ASML Holding (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,65 %
Performance 1M: -1,50 %
? wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,42 %
Performance 1M: -5,45 %
Tagesperformance: +2,60 %
Performance 1M: -3,30 %
Tagesperformance: -2,49 %
Performance 1M: -6,60 %
Tagesperformance: -2,34 %
Performance 1M: -9,85 %
Tagesperformance: -2,26 %
Performance 1M: -17,83 %
Tagesperformance: -2,18 %
Performance 1M: -8,51 %
Tagesperformance: +2,16 %
Performance 1M: +14,45 %
Tagesperformance: +2,12 %
Performance 1M: +1,12 %