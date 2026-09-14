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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 14.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 14.09.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.09.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,66 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kurssturz der Siemens-Energy-Aktie und die Frage, ob der Abverkauf fundamental gerechtfertigt oder übertrieben ist. Einige erwarten nach dem Ausverkauf einen technischen Rebound, andere sehen die Talfahrt noch nicht beendet. Diskutiert werden zudem Belastungen durch Zweifel an der Rentabilität des KI-Booms, steigende Energiepreise und Inflation. Für Siemens Energy selbst werden keine neuen negativen Entwicklungen gesehen; eine breitere Aufstellung wird als sinnvoll erachtet. Auch riskante Turbo-Long-Positionen und Stop-Loss-Verluste werden thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Schneider Electric
    Tagesperformance: -6,08 %
    Platz 2
    Performance 1M: -13,04 %
    Chart Schneider Electric
    ISIN: FR0000121972
    WKN: 860180
    Die Schneider Electric Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,08 %.

    Wolters Kluwer
    Tagesperformance: +5,99 %
    Platz 3
    Performance 1M: -4,04 %
    Chart Wolters Kluwer
    ISIN: NL0000395903
    WKN: A0J2R1
    Die Wolters Kluwer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,99 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -5,46 %
    Platz 4
    Performance 1M: -14,42 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,46 %.

    ASML Holding
    Tagesperformance: -4,82 %
    Platz 5
    Performance 1M: -14,80 %
    Chart ASML Holding
    ISIN: NL0010273215
    WKN: A1J4U4
    Die ASML Holding Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,82 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu ASML Holding (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke ASML-Rally und die Frage, ob sie trotz eines erwarteten KGVs von etwa 37 weitergeht. Positiv bewertet werden das EUV-Monopol, beschleunigtes Umsatz- und Gewinnwachstum sowie der KI-Boom; Kursziele reichen bis 2.000 Euro kurzfristig und etwa 2.700 Euro auf Sicht von drei bis fünf Jahren. Risiken sehen Anleger in der hohen Bewertung, möglichen Rücksetzern, chinesischer Konkurrenz und Exportbeschränkungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ASML Holding eingestellt.

    SAP
    Tagesperformance: +3,65 %
    Platz 6
    Performance 1M: -1,50 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,65 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten SAP-Kursrückgang bis etwa 177–185 Euro und die Skepsis des Marktes gegenüber SaaS- und KI-Erwartungen. Oracle-Zahlen werden überwiegend positiv für SAP interpretiert: Oracle wächst vor allem bei KI-Infrastruktur, während SAP im vergleichbaren Cloud-Applications-Geschäft schneller zulegt und von seinen Geschäftsdaten profitieren könnte. Belastend wirken Zweifel am Tempo der KI-Agenten-Auslieferung, mögliche Analystenabstufungen und hohe Erwartungen. Die nächsten Quartalszahlen gelten als wichtiger Kurstreiber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.

    Koninklijke Ahold Delhaize
    Tagesperformance: +3,42 %
    Platz 7
    Performance 1M: -5,45 %
    Chart Koninklijke Ahold Delhaize
    ISIN: NL0011794037
    WKN: A2ANT0
    Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,42 %.

    Anheuser-Busch InBev
    Tagesperformance: +2,60 %
    Platz 8
    Performance 1M: -3,30 %
    Chart Anheuser-Busch InBev
    ISIN: BE0974293251
    WKN: A2ASUV
    Die Anheuser-Busch InBev Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,60 %.

    Airbus
    Tagesperformance: -2,49 %
    Platz 9
    Performance 1M: -6,60 %
    Chart Airbus
    ISIN: NL0000235190
    WKN: 938914
    Die Airbus Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,49 %.

    Enel
    Tagesperformance: -2,34 %
    Platz 10
    Performance 1M: -9,85 %
    Chart Enel
    ISIN: IT0003128367
    WKN: 928624
    Die Enel Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,34 %.

    Compagnie de Saint-Gobain
    Tagesperformance: -2,26 %
    Platz 11
    Performance 1M: -17,83 %
    Chart Compagnie de Saint-Gobain
    ISIN: FR0000125007
    WKN: 872087
    Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,26 %.

    SAFRAN
    Tagesperformance: -2,18 %
    Platz 12
    Performance 1M: -8,51 %
    Chart SAFRAN
    ISIN: FR0000073272
    WKN: 924781
    Die SAFRAN Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,18 %.

    argenx
    Tagesperformance: +2,16 %
    Platz 13
    Performance 1M: +14,45 %
    Chart argenx
    ISIN: NL0010832176
    WKN: A11602
    Die argenx Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,16 %.

    Deutsche Boerse
    Tagesperformance: +2,12 %
    Platz 14
    Performance 1M: +1,12 %
    Chart Deutsche Boerse
    ISIN: DE0005810055
    WKN: 581005
    Die Deutsche Boerse Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,12 %.

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