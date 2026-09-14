Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im CH 20 am 14.09.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im CH 20. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.09.2026 im CH 20. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Givaudan
Tagesperformance: +2,96 %
Tagesperformance: +2,96 %
Platz 2
Performance 1M: -4,85 %
Performance 1M: -4,85 %
ABB
Tagesperformance: -2,81 %
Tagesperformance: -2,81 %
Platz 3
Performance 1M: -10,87 %
Performance 1M: -10,87 %
Novartis
Tagesperformance: +2,69 %
Tagesperformance: +2,69 %
Platz 4
Performance 1M: -9,58 %
Performance 1M: -9,58 %
? wallstreetONLINE-Community zu Novartis (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den zweistelligen Kursrutsch der Novartis-Aktie nach mehreren Studienrückschlägen, der teils als übertrieben bewertet wird. Diskutiert werden Nachkäufe bei etwa 117 bis 119 Euro sowie die Erwartung einer Erholung. Deutsche Bank Research senkte das Kursziel von 140 auf 120 Franken und stufte die Aktie auf „Hold“ herab. Risiken sehen Anleger zudem in der teuren Avidity-Übernahme und auslaufendem Patentschutz.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Novartis eingestellt.
Holcim
Tagesperformance: -2,11 %
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 5
Performance 1M: -5,41 %
Performance 1M: -5,41 %
Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte