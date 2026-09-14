Aktien mit extremer Performance im CH 20 am 14.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Novartis (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den zweistelligen Kursrutsch der Novartis-Aktie nach mehreren Studienrückschlägen, der teils als übertrieben bewertet wird. Diskutiert werden Nachkäufe bei etwa 117 bis 119 Euro sowie die Erwartung einer Erholung. Deutsche Bank Research senkte das Kursziel von 140 auf 120 Franken und stufte die Aktie auf „Hold“ herab. Risiken sehen Anleger zudem in der teuren Avidity-Übernahme und auslaufendem Patentschutz.