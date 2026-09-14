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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im CH 20 am 14.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im CH 20 am 14.09.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im CH 20. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.09.2026 im CH 20. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Roche Holding Bearer Participation Cert
    ISIN: CH1499059983
    WKN: A424UK
    Die Roche Holding Bearer Participation Cert Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,63 %.

    Givaudan
    Tagesperformance: +2,96 %
    Platz 2
    Performance 1M: -4,85 %
    Chart Givaudan
    ISIN: CH0010645932
    WKN: 938427
    Die Givaudan Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,96 %.

    ABB
    Tagesperformance: -2,81 %
    Platz 3
    Performance 1M: -10,87 %
    Chart ABB
    ISIN: CH0012221716
    WKN: 919730
    Die ABB Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,81 %.

    Novartis
    Tagesperformance: +2,69 %
    Platz 4
    Performance 1M: -9,58 %
    Chart Novartis
    ISIN: CH0012005267
    WKN: 904278
    Die Novartis Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,69 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Novartis (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den zweistelligen Kursrutsch der Novartis-Aktie nach mehreren Studienrückschlägen, der teils als übertrieben bewertet wird. Diskutiert werden Nachkäufe bei etwa 117 bis 119 Euro sowie die Erwartung einer Erholung. Deutsche Bank Research senkte das Kursziel von 140 auf 120 Franken und stufte die Aktie auf „Hold“ herab. Risiken sehen Anleger zudem in der teuren Avidity-Übernahme und auslaufendem Patentschutz.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Novartis eingestellt.

    Holcim
    Tagesperformance: -2,11 %
    Platz 5
    Performance 1M: -5,41 %
    Chart Holcim
    ISIN: CH0012214059
    WKN: 869898
    Die Holcim Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,11 %.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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