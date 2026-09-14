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    Euro gibt deutlich nach - Ölpreisanstieg sorgt für Verunsicherung

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro fällt deutlich auf 1,1532 US-Dollar
    • Nahostlage und Ölpreise stärken den Dollar
    • Fed-Zinserhöhung wird zu 90 Prozent erwartet
    Devisen - Euro gibt deutlich nach - Ölpreisanstieg sorgt für Verunsicherung
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Montag merklich nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,1532 US-Dollar. In der Nacht hatte sie noch über 1,16 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1551 (Freitag: 1,1592) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8757 (0,8626) Euro.

    Der Dollar wurde durch die verschärfte Lage im Nahen Osten und die erneut deutlich gestiegenen Rohölpreise gestützt. Die immer weiter steigenden Energiepreise erhöhen die Wahrscheinlichkeit für Leitzinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed. Die Notenbank gibt an diesem Mittwoch ihre Zinsentscheidung bekannt.

    An den Finanzmärkten wird mittlerweile eine Leitzinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte zu knapp 90 Prozent eingepreist. Zuletzt hatten die am Freitag veröffentlichten Inflationsdaten für August die Zinserhöhungserwartungen angeheizt. Die Inflationsrate lag weiterhin deutlich über dem Ziel der Notenbank von zwei Prozent. Die Aussichten für die künftige Inflationsentwicklung sind zudem düster, da die Energiepreise seit September deutlich gestiegen sind.

    Unter dem Eindruck, der auch in den USA wieder anziehenden Zinserwartungen habe der Dollar etwas Boden gegenüber dem Euro gut machen können, bemerken die Analysten der Helaba in ihrem Kommentar. Der Dollar profitiert auch von den gestiegenen Ölpreisen, da Rohöl in Dollar gehandelt wird und so die Nachfrage nach Dollar steigt. Zudem profitiert der Dollar als Weltleitwährung und sicherer Hafen von der Verunsicherung.

    Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85598 (0,85815) britische Pfund, 178,52 (178,56) japanische Yen und 0,9431 (0,9451) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.271 Dollar. Das waren rund 78 Dollar weniger als am Freitag./jsl/jha/





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