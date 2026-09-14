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    Berenberg startet Coverage: 2G ENERGY mit Kaufempfehlung

    Neue Kursfantasie für 2G Energy: Ein frischer Analystenblick, ambitionierte Ausbaupläne und starke Wachstumsfelder rücken den Spezialisten für dezentrale Energielösungen in den Fokus.

    Berenberg startet Coverage: 2G ENERGY mit Kaufempfehlung
    Foto: adobe.stock.com
    • BERENBERG nimmt die 2G Energy AG erstmals in seine Analyseabdeckung auf und empfiehlt die Aktie zum Kauf; das Kursziel liegt bei 91 Euro und damit über den bisherigen Analystenschätzungen von 73 bis 80 Euro.
    • 2G plant, seine Produktionskapazitäten bis Ende 2027 um rund 750 MW auszuweiten. Die durch Anzahlungen abgesicherte Projektpipeline soll bereits eine gute Planbarkeit bis weit ins Jahr 2029 ermöglichen.
    • Das Neuanlagengeschäft mit Rechenzentren dürfte das Wachstum vorantreiben und mittelfristig auch den margenstarken Serviceumsatz erhöhen. Zusätzlich soll ein Biomasse-Förderpaket Modernisierungsinvestitionen auslösen.
    • Als Marktführer im deutschen Biogas-KWK-Segment mit rund 30 % Marktanteil ist 2G gut positioniert, um von diesen Modernisierungsinvestitionen zu profitieren.
    • Ein weiterer Wachstumsbereich sind Großwärmepumpen: 2G setzt auf klimafreundliche Kältemittel, hohe Vorlauftemperaturen und industrielle sowie kommunale Anwendungen wie Prozesswärme und Abwärmerückgewinnung.
    • 2G ist weltweit als Anbieter dezentraler Energielösungen für KWK-Anlagen, containerisierte Kraftwerke und Großwärmepumpen aktiv. Das Unternehmen beschäftigt über 1.000 Mitarbeitende, ist in mehr als 60 Ländern tätig und erzielte 2025 einen Umsatz von 398 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von 6,6 %.

    Der nächste wichtige Termin, Berenberg and Goldman Sachs Fifteenth German Corporate Conference, bei 2G ENERGY ist am 23.09.2026.

    Der Kurs von 2G ENERGY lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 54,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,01 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 55,05EUR das entspricht einem Plus von +0,46 % seit der Veröffentlichung.


    2G ENERGY

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