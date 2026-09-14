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    Besonders beachtet!

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    Teradyne Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 14.09.2026

    Kursbewegung von -10,67 % bei Teradyne am 14.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Teradyne Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 14.09.2026
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    Teradyne ist ein führender Anbieter automatisierter Testsysteme für Halbleiter, Speicher, Wireless und Industrieelektronik sowie kollaborativer Roboter (Universal Robots). Hauptkunden sind Chip- und Elektronikhersteller. Wichtige Wettbewerber: Advantest, Cohu, National Instruments. Stärken: hohe Testabdeckung, technologische Führerschaft, starke Position im High-End-Halbleitertest und wachsende Robotiksparte.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Teradyne Aktie am 14.09.2026

    Die Anleger von Teradyne müssen heute einen Kursrückgang von -10,67 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 291,50. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Teradyne Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -9,64 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,95 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,94 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Teradyne einen Anstieg von +89,03 %.

    Zum Vergleich: Der US Tech 100 notiert heute lediglich -1,46 % im Plus-Minus-Bereich. Teradyne entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    Teradyne Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,95 %
    1 Monat -10,94 %
    3 Monate -9,64 %
    1 Jahr +230,78 %
    Stand: 14.09.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur Teradyne Aktie

    Es gibt 156 Mio. Teradyne Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,06 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 14.09. - US Tech 100 schwach -1,33 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Teradyne

    KLA Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,51 %. Keysight Technologies notiert im Minus, mit -3,25 %.

    Teradyne Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Teradyne Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Teradyne Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Teradyne

    -11,54 %
    -4,70 %
    -11,89 %
    -12,89 %
    +227,41 %
    +246,95 %
    +203,41 %
    +1.642,64 %
    +1.452,35 %
    ISIN:US8807701029WKN:859892
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