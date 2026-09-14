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    Cheplapharm aus Greifswald und Sanofi vor Milliarden-Deal

    Für Sie zusammengefasst
    • Cheplapharm steigert Umsatz um eine Milliarde Euro
    • Sanofi überträgt 20 Medikamente und drei Standorte
    • Mehr als 550 Beschäftigte verstärken Cheplapharm
    Cheplapharm aus Greifswald und Sanofi vor Milliarden-Deal
    Foto: Jan Woitas - dpa

    GREIFSWALD/PARIS (dpa-AFX) - Die Greifswalder Pharmafirma Cheplapharm will mit einem Deal mit dem französischen Arzneimittel-Riesen Sanofi seinen Jahresumsatz um rund eine Milliarde Euro erhöhen und drei Produktionsstandorte im Ausland übernehmen. Cheplapharm soll demnach 20 Medikamente von Sanofi übernehmen und vermarkten. Im Gegenzug erhielten die Franzosen eine Beteiligung von 26,4 Prozent an Cheplapharm. Damit werde eine bereits bestehende Kooperation ausgebaut.

    Cheplapharm würde durch den Deal, der noch unter Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Arbeitnehmervertretungen und Regulierungs- und Kartellbehörden stehe, nach eigenen Angaben zum fünftgrößten Pharmaunternehmen Deutschlands aufsteigen. Der Jahresumsatz würde demnach von zuletzt mehr als 1,6 Milliarden auf mehr als 2,6 Milliarden Euro steigen.

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    Durch die Übernahme dreier Produktionsstätten in Ungarn, Singapur und Frankreich würde zu den bislang rund 800 Cheplapharm-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nochmals mehr als 550 dazukommen.

    Cheplapharm vermarktet bereits etablierte spezialisierte Arzneien, nachdem sie aus dem Patentschutz herausgefallen sind, und beauftragt externe Unternehmen mit der Fertigung. Nach dem Sanofi-Deal würde Cheplapharm den Blutverdünner Lovenox selbst herstellen. Das Medikament kommt beispielsweise in Thrombosespritzen zum Einsatz./chh/DP/jha

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sanofi Aktie

    Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,73 % und einem Kurs von 75,07 auf Tradegate (14. September 2026, 16:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sanofi Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Sanofi zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2900 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 93,20EUR.





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