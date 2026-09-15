BofA: Diese DREI Aktien gehören ins Depot!

Der Hersteller von Wälzlagern wurde kürzlich von Hold auf Buy hochgestuft.

Die Investmentbank empfiehlt Anlegern, unter anderem Microsoft zu kaufen. Hier sind jene Aktien, die die BofA den Anlegern ans Herz legt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Analyst Michael Feniger erklärte, die Anzeichen einer Abschwächung der Industrie machten die aktuelle Situation zu einer idealen Gelegenheit, Kursschwäche bei Timken zum Kauf zu nutzen.

Die Bank schätzt das breit diversifizierte Portfolio von Timken sowie die neue Strategie des Managements und deren Umsetzung.

Feniger sieht zudem in den "kommenden Jahren ein attraktives" Wachstum beim Gewinn je Aktie und beim Free Cashflow. Die Aktie hat in diesem Jahr bereits rund 40 Prozent zugelegt, die letzten drei Monate waren aber geprägt von Abwärtsbewegungen. Sein Kurziel für die Aktie von Timken lautet 135 US-Dollar, das entspricht einem Kurspotential von rund 13 Prozent.

Ein von Analyst Ebrahim Poonawala geführtes Team blickt nach einer Reihe von Gesprächen mit dem Management zuletzt optimistischer auf die Aktie der US-Regionalbank.

Die BofA verweist dabei insbesondere auf die außergewöhnliche Kontinuität bei First Horizon: Das Management ist seit nahezu 20 Jahren im Amt.

Die Aktie hat in diesem Jahr bislang lediglich rund 2 Prozent zugelegt. Poonawala ist jedoch der Ansicht, dass Anleger jede Kursschwäche zum Einstieg nutzen sollten.

Der in Memphis ansässige regionale Kreditgeber, dessen aktuelle Dividendenrendite bei 2,75 Prozent liegt, sei in einem chaotischen Umfeld ein "Hafen der Stabilität", so der Analyst. Er setzt sein Rating auf Buy mit einem Kursziel von 30 US-Dollar. Das entspricht einem Kurspotential von gut 22 Prozent.

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"Kaufen Sie den Rücksetzer", schrieb Analyst Tal Liani kürzlich mit Blick auf den Windows- und Xbox-Konzern.

"Die Ergebnisse von Microsoft im vierten Quartal 2026 lieferten eine weitere Bestätigung für die KI-Strategie des Unternehmens: Das Wachstum von Azure beschleunigte sich von 39 Prozent im dritten Quartal 2026 auf 43 Prozent im vierten Quartal 2026. Für das erste Quartal 2027 liegt die Prognose bei 45 Prozent", erklärte der Analyst.

Die Bank of America erhöhte zudem ihr Kursziel von 500 auf 600 US-Dollar je Aktie und ist der Ansicht, dass Microsoft weiterhin unterbewertet und vom Markt nicht ausreichend gewürdigt wird. Damit billigt der Analyst der Aktie ein Aufwärtspotenzial von rund 22 Prozent zu.

Darüber hinaus sei das Microsoft aufgrund seines "diversifizierten Geschäftsmodells" besonders gut für die Chancen der KI positioniert, so der Analyst.

Die Aktie hat in diesem Jahr bislang weniger als 3 Prozent zugelegt.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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