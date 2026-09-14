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    dpa-AFX Überblick

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    KONJUNKTUR vom 14.09.2026 - 17.00 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Oman verschiebt regionales Außenministertreffen
    • EU-Staaten wollen Einfluss in der Arktis ausbauen
    • Mehrheit der Unternehmen nutzt KI trotz Bedenken
    dpa-AFX Überblick - KONJUNKTUR vom 14.09.2026 - 17.00 Uhr
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    ROUNDUP 2/Omans Außenminister: Treffen zu Straße von Hormus verschoben

    TEHERAN/MASKAT - Das für diesen Montag geplante Außenministertreffen der Staaten am Persischen Golf im Oman wurde nach Angaben aus Maskat verschoben. "Im Interesse des Konsenses wurde das für morgen in Salalah geplante regionale Treffen verschoben", teilte der omanische Außenminister Badr al-Busaidi am späten Abend auf der Plattform X mit.

    ROUNDUP 3: Europäer nehmen Kampf um Einfluss in der Arktis auf

    ROVANIEMI - Deutschland und andere führende EU-Staaten nehmen den Kampf um Einfluss in der Arktis auf und wollen dabei Russland, China und den USA Paroli bieten. Bei einem Gipfeltreffen in der nordfinnischen Stadt Rovaniemi am Polarkreis verpflichteten sich Bundeskanzler Friedrich Merz und Spitzenvertreter aus elf weiteren Ländern dazu, ihr Engagement über die EU auszubauen und dafür auch die entsprechenden Ressourcen bereitzustellen.

    Söder fordert 'Gerechtigkeitscheck' für Reformen

    MÜNCHEN - Nach dem AfD-Erfolg bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt fordert CSU-Chef Markus Söder einen "Gerechtigkeitscheck" für die geplanten Reformen der Bundesregierung. Nach dem Wahlergebnis von Magdeburg und den bevorstehenden Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin müsse man in der Koalition "zwingend jetzt nicht nur diskutieren, wie wir die Reformen machen und ob wir ein bisschen mehr oder weniger machen. Wir müssen noch mal einen echten Realitätscheck machen", sagte Söder nach einer Klausurtagung des CSU-Vorstands in München.

    Mehrheit der Unternehmen nutzt KI - Bedenken bleiben

    BERLIN - Künstliche Intelligenz ist endgültig im Alltag der deutschen Wirtschaft angekommen. Erstmals setzt mit 57 Prozent die Mehrheit der Unternehmen ab 20 Mitarbeitern hierzulande entsprechende Technologien ein - fast dreimal so viele wie noch vor zwei Jahren. Das geht aus einer aktuellen repräsentativen Studie des Digitalverbands Bitkom hervor. In der Umfrage äußern die Firmen aber auch Sorgen über die Schattenseiten, die sie mit KI verbinden: Jedes dritte Unternehmen fürchtet mittlerweile, durch KI die eigene Existenz zu verlieren, und eine wachsende Zahl an Betrieben fühlt sich durch europäische Regulierungsvorgaben ausgebremst.

    ROUNDUP/Eklat bei IAEA-Konferenz: Kein Visum für Irans Atomchef

    WIEN/TEHERAN - Dem iranischen Atomchef und Vizepräsidenten Mohammed Eslami ist die Einreise nach Österreich für ein wichtiges Treffen der Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) verweigert worden. Die Entscheidung sorgte zu Beginn der Jahreskonferenz aller IAEA-Mitgliedsländer in Wien für einen diplomatischen Streit zwischen dem Iran, Österreich und den Vereinigten Staaten.

    Huthi: Haben erneut Ziele in Saudi-Arabien angegriffen

    SANAA/RIAD - Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz im Jemen hat erneut Angriffe auf das benachbarte Saudi-Arabien für sich beansprucht. Sie habe auf der Luftwaffenbasis Chamis Muschait im Süden des Königreichs unter anderem Waffenlager, Startbahnen und Hangar mit Dutzenden Raketen und Drohnen angegriffen, sagte Huthi-Militärsprecher Jahja Sari. Es sei eine Antwort auf mehr als 300 saudische Luftangriffe im Jemen in den vergangenen Tagen.

    Millionen Haushalte können Strom und Gas nicht bezahlen

    WIESBADEN - Hohe Strom- und Gaspreise übersteigen bei Millionen Haushalten in Deutschland die finanziellen Möglichkeiten. Etwa 3,8 Millionen Menschen hierzulande lebten im Jahr 2025 nach eigenen Angaben in Haushalten, die bei Rechnungen von Energieversorgern im Zahlungsverzug waren.

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    /jsl







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