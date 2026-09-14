Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 14.09.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.283,85USD pro Feinunze und notiert damit -1,52 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 63,18USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -1,93 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 108,30USD und verzeichnet ein Plus von +3,98 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 103,52USD und verzeichnet ein Plus von +3,83 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.286,00 USD -1,72 % Platin 1.769,00 USD -1,69 % Kupfer London Rolling 13.947,43 USD -1,94 % Aluminium 3.221,46 PKT -0,41 % Erdgas 2,886 USD +2,31 %

Rohstoff des Tages: Öl (Brent)

Mit einem Tages-Plus von +3,98 % gehört Öl (Brent) heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 14.09.26, 17:29 Uhr.