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    RBC stuft Nutrien auf 'Outperform'

    RBC stuft Nutrien auf 'Outperform'
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Die Aktien von Düngemittelherstellern hätten in der vergangenen Woche nur einen Teil ihrer jüngsten Kursgewinne wieder abgegeben, schrieb Andrew Wong in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn angesichts der Eskalation des Kriegs im Nahen Osten, steigender internationaler Erdgaspreise und hoher Agrarpreise sei das fundamentale Umfeld weiterhin stark. Gestützt werde die Branche damit durch anhaltende Versorgungsengpässe./la/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 10:13 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 10:13 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 66,84EUR auf Tradegate (14. September 2026, 17:33 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Andrew Wong
    Analysiertes Unternehmen: Nutrien
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 85
    Kursziel alt: 85
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m




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