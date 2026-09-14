Der Börsen-Tag
Börsen unter Druck: DAX schwächelt – Tech-Werte in den USA ziehen davon
Die Börsen zeigen sich heute von ihrer nervösen Seite: Während Leitindizes dies- und jenseits des Atlantiks nachgeben, sorgen einzelne Tech-Werte für markante Ausreißer.
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Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes dies- und jenseits des Atlantiks notieren am heutigen Handelstag überwiegend im Minus. In Deutschland verzeichnet der Leitindex DAX ein moderates Minus von 0,19 Prozent und steht aktuell bei 25.495,35 Punkten. Deutlich schwächer präsentiert sich der MDAX, der Index für mittelgroße Werte: Er verliert 1,75 Prozent auf 31.105,95 Punkte und ist damit der größte Verlierer unter den betrachteten Indizes. Auch der Nebenwerteindex SDAX gibt spürbar nach und fällt um 0,92 Prozent auf 18.212,62 Punkte. Der TecDAX, der die deutschen Technologiewerte abbildet, zeigt sich vergleichsweise stabil, büßt jedoch ebenfalls 0,41 Prozent auf 3.967,36 Punkte ein. Auch an den US-Börsen dominieren Abschläge. Der US-Index US 30, der die Entwicklung der 30 größten US-Standardwerte widerspiegelt, notiert 0,14 Prozent im Minus bei 52.498,82 Punkten und hält sich damit besser als die meisten deutschen Indizes. Der breiter gefasste US 500 verliert 0,36 Prozent auf 7.628,24 Punkte. In der Gesamtschau zeigt sich damit ein überwiegend schwächerer Handelstag, wobei die Verluste in der zweiten deutschen Reihe (MDAX) am deutlichsten ausfallen, während die großen US-Standardwerte (US 30) vergleichsweise glimpflich davonkommen.
DAX: SAP an der Spitze, Hochtief deutlich schwächerSAP führt die DAX-Topwerte mit einem Plus von 4,58 Prozent an. Bayer legte 2,39 Prozent zu, Beiersdorf gewann 2,32 Prozent. Auf der Verliererseite standen dagegen Infineon Technologies mit einem Minus von 7,43 Prozent, Siemens Energy mit minus 7,78 Prozent und Hochtief mit minus 8,85 Prozent. Zwischen SAP und Hochtief lagen damit 13,43 Prozentpunkte.
MDAX: Nemetschek gewinnt, AIXTRON fällt zweistelligIm MDAX erzielte Nemetschek den stärksten Anstieg und verbesserte sich um 2,73 Prozent. Talanx stieg um 0,99 Prozent, Evonik Industries um 0,56 Prozent. Deutlich unter Druck standen SUESS MicroTec mit minus 8,47 Prozent und Salzgitter mit minus 8,65 Prozent. AIXTRON verlor 11,94 Prozent und lag damit 14,67 Prozentpunkte unter Nemetschek.
SDAX: GFT Technologies vorn, ASTA Energy Solutions am EndeGFT Technologies setzte sich im SDAX mit einem Plus von 3,41 Prozent an die Spitze. TeamViewer gewann 3,22 Prozent, ATOSS Software legte 1,68 Prozent zu. Die schwächsten Werte waren LPKF Laser & Electronics mit minus 8,53 Prozent, Basler mit minus 8,93 Prozent und ASTA Energy Solutions mit minus 9,35 Prozent. Die Spanne zwischen dem besten und dem schwächsten Wert betrug 12,76 Prozentpunkte.
TecDAX: SAP führt, AIXTRON verliert 11,94 ProzentIm TecDAX war SAP mit einem Plus von 4,58 Prozent der stärkste Wert, gefolgt von TeamViewer mit 3,22 Prozent und Nemetschek mit 2,73 Prozent. SILTRONIC AG gab 8,43 Prozent ab, SUESS MicroTec verlor 8,47 Prozent. AIXTRON büßte 11,94 Prozent ein. Damit klaffte zwischen SAP und AIXTRON eine Differenz von 16,52 Prozentpunkten.
US 30: Salesforce stärkster GewinnerIm US 30 stieg Salesforce um 3,42 Prozent und führte damit die genannten Topwerte an. McDonald's gewann 2,10 Prozent, Walt Disney legte 2,06 Prozent zu. Die als Flopwerte ausgewiesenen Titel lagen ebenfalls im Plus: McDonald's und Walt Disney gewannen 2,10 beziehungsweise 2,06 Prozent, Microsoft stieg um 1,76 Prozent. Zwischen Salesforce und Microsoft lag ein Abstand von 1,66 Prozentpunkten.
US 500: Technologiewerte dominieren die ToplisteIm US 500 ragte CrowdStrike Holdings Registered (A) mit einem Plus von 14,86 Prozent heraus. Palo Alto Networks stieg um 12,87 Prozent, Fortinet gewann 8,21 Prozent. Auch die ausgewiesenen Flopwerte verzeichneten Gewinne: Live Nation Entertainment legte 1,60 Prozent zu, Resmed 1,58 Prozent und Diamondback Energy 1,55 Prozent. Zwischen CrowdStrike Holdings und Diamondback Energy lagen 13,31 Prozentpunkte.
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