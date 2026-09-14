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    Besonders beachtet!

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    Wolters Kluwer Aktie legt am 14.09.2026 stark zu

    Die Wolters Kluwer Aktie notiert am 14.09.2026 mit +6,79 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Wolters Kluwer Aktie legt am 14.09.2026 stark zu
    Foto: Robert - stock.adobe.com

    Wolters Kluwer ist ein globaler Informations- und Softwareanbieter für Recht, Steuern, Gesundheit und Finanzen. Kernprodukte sind Fachdatenbanken, Workflow-Software, Compliance- und Entscheidungsunterstützungslösungen. Starke Marktstellung in Nischen mit hoher Regulierung. Wichtige Konkurrenten: RELX (LexisNexis), Thomson Reuters, Bloomberg. USP: tiefe Fachinhalte kombiniert mit spezialisierter RegTech- und Workflow-Software.

    Wolters Kluwer Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 14.09.2026

    Die Anleger von Wolters Kluwer dürfen sich über ein Kursplus von +6,79 % freuen. Die Aktie notiert aktuell bei 70,73. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Wolters Kluwer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,12 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 70,73, mit einem Plus von +6,79 %. Bleibt der Aufwärtstrend intakt oder droht eine Korrektur?

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    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Wolters Kluwer einen Gewinn von +8,80 % verbuchen.

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    Auf Wochensicht steht bei der Wolters Kluwer Aktie damit ein Gewinn von +3,21 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,04 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Wolters Kluwer einen Rückgang von -25,42 %.

    Der Eurozone 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,08 % geändert.

    Wolters Kluwer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,21 %
    1 Monat -4,04 %
    3 Monate +8,80 %
    1 Jahr -42,02 %
    Stand: 14.09.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur Wolters Kluwer Aktie

    Es gibt 233 Mio. Wolters Kluwer Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,48 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 14.09.2026


    Top- und Flop-Aktien am 14.09.2026 im Eurozone 50.

    Börsen Update Europa - 14.09. - AT 20 schwach -1,66 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Börsenstart Europa - 14.09. - MDAX schwach -1,10 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Wolters Kluwer?

    S&P Global, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,29 %.

    Wolters Kluwer Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Wolters Kluwer Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Wolters Kluwer Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Wolters Kluwer

    +6,75 %
    +3,37 %
    -4,29 %
    +6,72 %
    -42,62 %
    -42,52 %
    -31,37 %
    +77,82 %
    +175,08 %
    ISIN:NL0000395903WKN:A0J2R1
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    Markt Bote
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