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    Tesla bringt E-Lastwagen 2027 nach Europa

    Für Sie zusammengefasst
    • Tesla bringt den Elektro-Lkw Semi 2027 nach Europa
    • Standard-Semi schafft 550 Kilometer Reichweite
    • Produktion startete spät und trifft Konkurrenz
    Tesla bringt E-Lastwagen 2027 nach Europa
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HANNOVER (dpa-AFX) - Tesla will seinen Elektro-Sattelschlepper Semi im kommenden Jahr nach Europa bringen. Die Übergabe der ersten Fahrzeuge an europäische Kunden soll 2027 beginnen, wie der US-Autobauers auf der IAA Transportation in Hannover mitteilte. Weitere Einzelheiten zum Marktstart in Europa sollen in den nächsten Monaten veröffentlicht werden.

    In Europa debütiert den Angaben nach zunächst die Standard-Ausführung. Sie schafft mit einer Batterieladung etwa 550 Kilometer. An Schnellladestationen soll der E-Lkw innerhalb von 30 Minuten bis zu 60 Prozent seiner Reichweite nachladen können. Das Fahrzeug ist für ein Gesamtzuggewicht von 40 Tonnen ausgelegt. Zum Vergleich: Für die Variante mit größerer Batterie gibt Tesla in den USA eine geschätzte Reichweite von bis zu gut 800 Kilometern an.

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    Tesla Semi kommt Jahre später

    Der Sattelschlepper wurde bereits 2017 vorgestellt und sollte nach damaligen Ankündigungen ursprünglich 2019 in die Produktion gehen. Doch Tesla schob den Start mehrfach auf, etwa unter Verweis darauf, dass Batterien dringender für Autos wie den Bestseller Model 3 gebraucht würden. Die Produktion in größeren Stückzahlen lief schließlich im April dieses Jahres im US-Bundesstaat Nevada an. In den Vereinigten Staaten wurden erste Tesla-Laster an Kunden wie den Getränke- und Snackkonzern Pepsico ausgeliefert.

    In Europa tritt der Tesla-Lkw gegen Konkurrenzprodukte von europäischen Herstellern wie Daimler Truck , MAN, Scania, Volvo, Iveco und Renault an. Der von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Autobauer hatte den Semi auch bereits auf der IAA vor zwei Jahren ausgestellt. Die Nutzfahrzeugmesse wird am Dienstag offiziell eröffnet und dauert bis Sonntag./jwe/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PepsiCo Aktie

    Die PepsiCo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 118,4 auf Tradegate (14. September 2026, 17:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PepsiCo Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    PepsiCo zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,8440. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9900 %.





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