CEWE Stiftung beschließt Aktienrückkauf – das müssen Anleger wissen
CEWE startet ein neues Aktienrückkaufprogramm: Bis April 2027 sollen eigene Anteile im Millionenvolumen erworben und damit die Kapitalstruktur gezielt gestärkt werden.
Foto: CEWE Stiftung & Co. KGaA
- CEWE Stiftung & Co. KGaA hat am 14. September 2026 ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen.
- Der Rückkauf läuft vom 15. September 2026 bis zum 16. April 2027.
- Geplant ist der Erwerb von bis zu 150.000 eigenen Aktien.
- Das maximale Rückkaufvolumen beträgt 18 Millionen Euro.
- Die zurückzukaufenden Aktien entsprechen rund 2,0 % des Grundkapitals.
- Grundlage ist die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15. Juni 2022, die den Erwerb eigener Aktien von bis zu 10 % des Grundkapitals erlaubt; weitere Details sollen vor und während des Programms veröffentlicht werden.
Der nächste wichtige Termin, Berenberg & Goldman Sachs German Corporate Conference 2026, bei CEWE Stiftung ist am 22.09.2026.
Der Kurs von CEWE Stiftung lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 107,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,00 % im
Plus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 108,40EUR das entspricht einem Plus von +1,31 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.232,74PKT (-0,69 %).
+3,81 %
-4,04 %
+9,30 %
+7,30 %
+6,65 %
+22,31 %
-14,40 %
+37,66 %
+8.475,92 %
Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte