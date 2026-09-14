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    Pistorius stützt SPD-Kandidat Krach

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    'Ich vertraue ihm'

    Für Sie zusammengefasst
    • Pistorius unterstützt Krach trotz Ermittlungen
    • Pistorius betont Vertrauen und Unschuldsvermutung
    • Krach weist Vorwürfe zu Spenden und Geheimnissen zurück
    Pistorius stützt SPD-Kandidat Krach - 'Ich vertraue ihm'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Berliner SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach, gegen den in Hannover strafrechtliche Ermittlungen laufen, bekommt Unterstützung von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). "Ich kenne Steffen Krach jetzt seit 15 Jahren oder so. Ich vertraue ihm", sagte Pistorius bei einem gemeinsamen Wahlkampftermin in Berlin. Es gebe einen Anfangsverdacht, aber auch eine Unschuldsvermutung. "Und die Aufgabe der Staatsanwaltschaft, und das ist Gott sei Dank in Deutschland immer noch so, ist es, belastendes Material zu suchen, aber vor allen Dingen auch entlastendes. Und ich gehe davon aus, dass es am Ende kein Ergebnis geben wird, was ihn in irgendeiner Weise belastet", sagte der Minister.

    Pistorius betonte, er wolle die Maßnahmen der Justizbehörden in Niedersachsen nicht bewerten. Jeder könne sich seine Meinung bilden, "ob und warum und wieso jetzt, zehn Tage vor der Wahl - und dafür gibt es Gründe oder auch nicht".

    Krach wird nach eigenen Angaben von der Staatsanwaltschaft Hannover vorgeworfen, zweimal eine Parteispende gefordert zu haben. Zudem soll er demnach in seiner Zeit als Präsident der Region Hannover in einem Verfahren zum Verkauf einer Immobilie unzulässig Geschäftsgeheimnisse weitergegeben haben. Er weist die Vorwürfe zurück, es gilt die Unschuldsvermutung. Pistorius, der ebenfalls aus Niedersachsen kommt, haben dort über die Jahre in verschiedenen politischen Ämtern zusammengearbeitet./toz/DP/stw






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