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    Cewe will eigene Aktien zurückkaufen

    Für Sie zusammengefasst
    • Cewe plant Rückkauf von 150.000 eigenen Aktien
    • Rückkaufvolumen beträgt bis zu 18 Millionen Euro
    • Start am Dienstag, Abschluss bis 16. April 2027
    Cewe will eigene Aktien zurückkaufen
    Foto: CEWE Stiftung & Co. KGaA

    (Bezug im letzten Satz klar gestellt)

    OLDENBURG (dpa-AFX) - Der Fotodienstleister Cewe will eigene Aktien vom Markt zurückkaufen. Dabei gehe es um bis zu 150.000 Papiere im Umfang von bis zu 18 Millionen Euro, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Montagabend mit. Dies entspreche etwa zwei Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. Der Rückkauf soll an diesem Dienstag beginnen und bis 16. April 2027 abgeschlossen sein. Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten zunächst gut an: Die Cewe-Aktie gewann im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs gut zweieinhalb Prozent./stw/jha/

    CEWE Stiftung

    +3,81 %
    -4,04 %
    +9,30 %
    +7,30 %
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    +22,31 %
    -14,40 %
    +37,66 %
    +8.475,92 %
    ISIN:DE0005403901WKN:540390
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CEWE Stiftung Aktie

    Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,81 % und einem Kurs von 109 auf Tradegate (14. September 2026, 18:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CEWE Stiftung Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    CEWE Stiftung zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0300 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 150,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 126,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 158,00EUR was eine Bandbreite von +15,60 %/+44,95 % bedeutet.





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