Salesforce Aktie steigt am 14.09.2026 kräftig

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Salesforce Aktie. Mit einer Performance von +5,05 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Die Salesforce Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,49 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 223,23€. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

Salesforce ist ein führender Anbieter von Cloud-CRM-Software. Kernprodukte: Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Tableau, Slack. Fokus: Kundenbeziehungsmanagement, Datenanalyse, Automatisierung. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, Oracle, Adobe, HubSpot. USPs: breite CRM-Plattform, starkes Ökosystem, AppExchange, hohe Integrations- und Skalierbarkeit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Salesforce Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Auf Wochensicht steht bei der Salesforce Aktie damit ein Gewinn von +0,25 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,63 %. Im Jahr 2026 gab es für Salesforce bisher ein Minus von -4,91 %.

Während Salesforce heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 30 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um 0,00 %. Damit gehört Salesforce heute zu den auffälligeren Werten.

Salesforce Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,25 % 1 Monat +23,63 % 3 Monate +48,89 % 1 Jahr +4,07 %

Informationen zur Salesforce Aktie

Stand: 14.09.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 823 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 183,98 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen sich heute von ihrer nervösen Seite: Während Leitindizes dies- und jenseits des Atlantiks nachgeben, sorgen einzelne Tech-Werte für markante Ausreißer.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

As AI agents transform how people work and solve problems, investing in public education has never been more important. Today, Salesforce (NYSE: CRM), the #1 AI CRM, is announcing $27 million in new education grants nationwide, including $18 million …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,38 %. Microsoft notiert im Plus, mit +2,75 %. Oracle notiert im Minus, mit -3,91 %. SAP legt um +5,28 % zu

Salesforce Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Salesforce Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Salesforce Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.