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    Besonders beachtet!

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    Salesforce Aktie steigt am 14.09.2026 kräftig

    Am heutigen Handelstag konnte die Salesforce Aktie bisher um +5,05 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Salesforce Aktie.

    Besonders beachtet! - Salesforce Aktie steigt am 14.09.2026 kräftig
    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com

    Salesforce ist ein führender Anbieter von Cloud-CRM-Software. Kernprodukte: Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Tableau, Slack. Fokus: Kundenbeziehungsmanagement, Datenanalyse, Automatisierung. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, Oracle, Adobe, HubSpot. USPs: breite CRM-Plattform, starkes Ökosystem, AppExchange, hohe Integrations- und Skalierbarkeit.

    Salesforce Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.09.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Salesforce Aktie. Mit einer Performance von +5,05 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Die Salesforce Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,49 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 223,23. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Salesforce Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

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    Auf Wochensicht steht bei der Salesforce Aktie damit ein Gewinn von +0,25 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,63 %. Im Jahr 2026 gab es für Salesforce bisher ein Minus von -4,91 %.

    Während Salesforce heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 30 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um 0,00 %. Damit gehört Salesforce heute zu den auffälligeren Werten.

    Salesforce Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,25 %
    1 Monat +23,63 %
    3 Monate +48,89 %
    1 Jahr +4,07 %
    Stand: 14.09.2026, 19:00 Uhr

    Informationen zur Salesforce Aktie

    Es gibt 823 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 183,98 Mrd.EUR € wert.

    Börsen unter Druck: DAX schwächelt – Tech-Werte in den USA ziehen davon


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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,38 %. Microsoft notiert im Plus, mit +2,75 %. Oracle notiert im Minus, mit -3,91 %. SAP legt um +5,28 % zu

    Salesforce Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Salesforce Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Salesforce Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Salesforce

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    +1,61 %
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    ISIN:US79466L3024WKN:A0B87V
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