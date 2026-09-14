WashTec Akt: Neue Ergebniserwartung für 2026
WashTec schärft seinen Ergebnisausblick für 2026: Transformation zum Solution Provider, Effizienzverzögerungen und organisatorische Straffung prägen die neuen Erwartungen.
Foto: mirkomedia - 48191602
- WashTec AG passt am 14. September 2026 die Ergebniserwartung für das Geschäftsjahr 2026 an.
- Die Transformation zum Solution Provider soll entschlossen fortgeführt werden.
- Verzögerungen bei Effizienzprogrammen und eine Straffung der Organisation belasten zusätzlich das Ergebnis.
- Beim Umsatz wird weiterhin ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet; 2025 lag der Umsatz bei 498,8 Mio. Euro.
- Der Consumables-Umsatz bleibt stabil, liegt jedoch hinter den Erwartungen zurück.
- Die EBIT-Marge soll 2026 nur 8–9 % erreichen und damit sinken; auch der ROCE wird unter dem Vorjahresniveau erwartet.
Der nächste wichtige Termin, 9-Monatsmitteilung 2026, bei WashTec Akt ist am 03.11.2026.
Der Kurs von WashTec Akt lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 38,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,43 % im
Minus.
-2,33 %
-5,75 %
-2,84 %
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