🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kopf-an-Kopf-Rennen in Umfrage vor Berlin-Wahl

    Für Sie zusammengefasst
    • CDU und Linke liegen bei jeweils 20 Prozent
    • AfD erreicht 18, Grüne 16 und SPD zwölf Prozent
    • BSW schafft fünf Prozent und zieht ins Parlament ein
    Kopf-an-Kopf-Rennen in Umfrage vor Berlin-Wahl
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Wenige Tage vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus zeichnet sich nach einer neuen Insa-Umfrage ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der CDU und der Linken ab. Die CDU kommt in der Erhebung im Auftrag der "Bild" mit ihrem neuen Spitzenkandidaten Stefan Evers auf 20 Prozent - ebenso wie die Linke von Spitzenkandidatin Elif Eralp.

    Dahinter liegen die AfD mit 18 Prozent, die Grünen mit 16 Prozent und die SPD mit zwölf Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht kommt in der Insa-Erhebung auf fünf Prozent und wäre damit im Abgeordnetenhaus vertreten. Die Fehlertoleranz der Umfrage liegt den Angaben nach bei plus/minus 3,1 Prozentpunkten. Für die Erhebung wurden zwischen dem 7. und 14. September 1.000 Menschen befragt.

    Eine Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF, die Ende vergangene Woche veröffentlicht wurde, sah die CDU bei 21 Prozent und die Linke bei 23 Prozent. Die AfD kam in dieser Erhebung auf 17 Prozent, die Grünen kamen auf 16 Prozent und die SPD auf zehn Prozent. Das BSW kam nach den Zahlen der Umfrage auf drei Prozent und würde damit den Einzug ins Abgeordnetenhaus verpassen.

    Die Berlinerinnen und Berliner wählen am Sonntag das Abgeordnetenhaus.

    Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang./htz/DP/jha







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Kopf-an-Kopf-Rennen in Umfrage vor Berlin-Wahl Wenige Tage vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus zeichnet sich nach einer neuen Insa-Umfrage ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der CDU und der Linken ab. Die CDU kommt in der Erhebung im Auftrag der "Bild" mit ihrem neuen Spitzenkandidaten …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     