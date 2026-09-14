Klingbeil pocht auf Bedingungen für Commerzbank-Übernahme
- Klingbeil fordert Frankfurter Sitz und Mittelstand
- Unicredit wirbt um Übernahme und plant Einsparungen
- Bund hält zwölf Prozent und bleibt entscheidend
BERLIN (dpa-AFX) - Finanzminister Lars Klingbeil pocht im Ringen um eine mögliche Übernahme der Commerzbank durch die italienische Großbank Unicredit auf eine Reihe von Bedingungen. "Wir erwarten, dass die Commerzbank eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt bleibt und ihr starkes Mittelstandsgeschäft fortsetzt - sowohl in Deutschland als auch international", erklärte der SPD-Chef und Vizekanzler nach einem Gespräch mit Unicredit-Chef Andrea Orcel in Berlin.
Die Bank müsse ihre wichtige Rolle für die Finanzierung der deutschen Wirtschaft und des Mittelstands weiter erfüllen können. Außerdem, so betonte Klingbeil, stehe die Bundesregierung an der Seite der mehr als 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Commerzbank.
Orcel sprach von einem guten und konstruktiven ersten Gespräch, dem zeitnah weitere folgen sollten. "Nun liegt es an beiden Seiten, dieses erste Gespräch zu reflektieren, damit wir einen Weg finden können, der den Interessen aller Stakeholder und Anteilseigner bestmöglich gerecht wird", erklärte er.
Bund hält 12 Prozent an der Commerzbank
Die Unicredit, die vor rund zwei Jahren bei der Commerzbank eingestiegen war, wirbt seit langem um eine Übernahme des Frankfurter Dax -Konzerns und hat sich den Zugriff auf fast 50 Prozent der Anteile gesichert. Der Bund, der die Commerzbank in der Finanzkrise mit Steuermilliarden gerettet hat, hält noch gut 12 Prozent an der Commerzbank und ist damit zweitgrößter Aktionär. Bei einer möglichen Übernahme kommt der Regierung daher eine wichtige Rolle zu.
Orcel sieht bei einer Übernahme der Commerzbank Potenzial für Milliardeneinsparungen inklusive des Abbaus Tausender Stellen. Er will zudem das Auslandsnetz der Commerzbank beschneiden. Bei der Commerzbank herrschen Sorgen vor einem Kahlschlag. Zudem gibt es in Frankfurt Befürchtungen, dass die Commerzbank perspektivisch mit der HVB verschmolzen werden könnte und dann auch München als Hauptsitz infrage käme./tam/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 25.560 auf Ariva Indikation (14. September 2026, 19:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -13,51 %/+0,51 % bedeutet.
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DAX ..... am ,,ÖlDramaTag"
Nach fast vier Wochen Börsenpause habe ich mir bewusst etwas Abstand genommen und den GER40 einmal aus der übergeordneten Perspektive betrachtet. Dabei habe ich das große technische Bild analysiert und die für mich aktuell relevanten Strukturen, Unterstützungen und Widerstände herausgearbeitet.
Wer Interesse an einer sachlichen und fachlich fundierten Einschätzung des übergeordneten Setups hat, kann gerne einen Blick darauf werfen.
Daten aus dem Chart:
- Schlusskurs: 25.991,9
- Wochenhoch: 26.067,6
- Wochentief: 25.799,8
- Bollinger Bands 20:
- Oberes Band: 26.828,1
- Mittellinie: 25.249,5
- Unteres Band: 23.670,8
- Stochastik 14/3/3: %K 76,56 / %D 84,33
1. Übergeordneter Trend
Das technische Gesamtbild ist klar aufwärtsgerichtet.
Seit dem Tief im Bereich von etwa 14.000–15.000 Punkten hat der GER40 eine Folge höherer Hochs und höherer Tiefs ausgebildet. Auch die Korrekturen innerhalb des Aufwärtstrends wurden bislang überwiegend gekauft.
Aktuell befindet sich der Index nahe dem oberen Bereich der bisherigen Aufwärtsbewegung. Der mittelfristige Trend ist damit weiterhin bullisch, allerdings nimmt die Wahrscheinlichkeit einer Konsolidierung zu.
2. Bollinger Bands
Der Kurs bei 25.991,9 liegt:
- deutlich über der BB-Mittellinie bei 25.249,5
- relativ nah am oberen Band bei 26.828,1
Das ist grundsätzlich ein Zeichen von starker Aufwärtsdynamik. Ein Aufenthalt am oberen Bollinger Band ist in einem starken Trend nicht automatisch ein Verkaufssignal.
Relevant ist vielmehr die Reaktion im Bereich 26.700–26.850:
Bullisches Szenario:
Ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Bereich würde die bestehende Aufwärtsstruktur bestätigen und Raum für eine Fortsetzung schaffen.
Negatives kurzfristiges Szenario:
Scheitert der Kurs mehrfach am oberen Bereich und fällt anschließend unter die BB-Mittellinie, würde das für eine stärkere Korrektur sprechen.
3. Stochastik
Die Stochastik befindet sich mit 76,56 / 84,33 im oberen Bereich.
Dabei liegt die Signallinie (%D) aktuell über %K. Das ist kurzfristig ein Hinweis darauf, dass das Aufwärtsmomentum an Dynamik verlieren könnte.
Wichtig: Auf Wochenbasis kann die Stochastik in einem starken Bullenmarkt lange im oberen Bereich bleiben. „Überkauft“ bedeutet daher nicht automatisch „Trendwende“.
Aktuell würde ich den Oszillator eher als Warnsignal für eine mögliche Konsolidierung und nicht als eigenständiges Short-Signal interpretieren.
Besonders wichtig ist 25.250. Solange der GER40 oberhalb dieser Zone bleibt, ist das Wochenchartbild aus technischer Sicht weiterhin konstruktiv.
5. Volumen
Im Chart ist während der stärkeren Bewegungen im Jahr 2026 ein deutlich erhöhtes Volumen zu erkennen. Das unterstützt grundsätzlich die Bedeutung des jüngsten Aufwärtsschubs.
Gleichzeitig fällt auf, dass der aktuelle Anstieg in den Bereich der Hochs nicht von einem vergleichbaren Volumenanstieg begleitet wird.
Das ist noch keine Umkehrbestätigung, kann aber auf nachlassende Dynamik hindeuten.
Technische Szenarien
🟢 Bullisch
26.700–26.850 wird auf Wochenbasis überwunden und anschließend gehalten.
Dann wäre der Ausbruch aus der aktuellen Hochzone bestätigt. Entscheidend wäre dabei nicht nur ein kurzer Intraday-Spike, sondern ein Wochenschluss oberhalb des Widerstands.
🟡 Neutral / Konsolidierung
Der Index bleibt zwischen ungefähr 25.250 und 26.850.
Das wäre angesichts der starken vorherigen Aufwärtsbewegung technisch durchaus gesund. Die Stochastik könnte dabei wieder abkühlen, ohne dass der übergeordnete Aufwärtstrend beschädigt wird.
🔴 Korrektiv
Ein nachhaltiger Bruch von 25.250 würde das kurzfristige Bild deutlich eintrüben.
Dann wären zunächst 24.600–24.800 und darunter der Bereich um 23.670 die nächsten technischen Orientierungszonen.
Erst ein deutlicher Bruch der tieferen Unterstützungsbereiche würde die übergeordnete Aufwärtsstruktur wesentlich stärker infrage stellen.
Fazit
Wochenchart: bullisch, aber kurzfristig fortgeschritten.
Der entscheidende Punkt ist momentan weniger die Frage, ob der GER40 „zu hoch“ steht, sondern ob die Hochzone um 26.700–26.850 nachhaltig überwunden werden kann.
- Trend: 🟢 aufwärts
- Momentum: 🟢 positiv, aber nachlassend
- Stochastik: 🟡 hoch / kurzfristig abkühlungsgefährdet
- Bollinger: 🟡 Kurs nahe oberem Band
- Wichtiger Support: 25.250
- Wichtiger Widerstand: 26.700–26.850
- Übergeordnet: Solange 25.250 hält, bleibt das Wochenbild konstruktiv.
Der technisch sauberste Schluss aus dem vorliegenden Chart ist daher: kein bestätigtes Umkehrsignal, sondern ein intakter Aufwärtstrend mit erhöhter Wahrscheinlichkeit für Konsolidierung oder Rücksetzer, solange der Bereich 26.700–26.850 nicht überzeugend überwunden wird.