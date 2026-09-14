Die Schmerzen werden zu groß: USA wollen neues Abkommen mit Iran!

Nach neuen Angriffen gegen Ölinfrastrukturanlagen in Saudi-Arabien am vergangenen Wochenende startete Rohöl erneut mit kräftigen Kursaufschlägen in die neue Handelswoche. Zeitweise kletterten die Preise für ein Barrel Brent auf über 110 US-Dollar.

Der Beginn des Iran-Krieges vor rund einem halben Jahr hat zu stark steigenden Energiepreisen geführt. Zeitweise hatte sich der Preis für Rohöl der Nordseesorte Brent gegenüber dem 52-Wochen-Tief verdoppelt. Das treibt die Inflations- und Zinserwartungen immer höher und setzt den Aktienmarkt zunehmend unter Druck – ausgerechnet wenige Wochen vor den Midterm-Wahlen in den USA.

Das setzte einmal mehr auch den Anleihenmarkt unter Druck. Erstmals seit Oktober 2023 kletterten die Renditen für US-Schuldscheine mit einer Laufzeit von 10 Jahren über die Marke von 5 Prozent, welche mit Blick auf die Entwicklung am Aktienmarkt als rote Linie gilt.



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US-Republikaner können sich keinen schwachen Aktienmarkt leisten

Der Stand zum Wochenauftakt ohnehin unter Druck. Angeführt von Technologiewerten präsentierten sich am Montag zahlreiche Leitindizes tiefrot, nachdem am Wochenende führende Vertreter der KI-Branche vor Sicherheitsrisiken gewarnt und eine Verlangsamung der Entwicklung plädiert hatten. Um mehr als 1,5 Prozent hatte der Nasdaq 100 bereits vor dem US-Handelsstart im Minus gelegen.

Da insbesondere in den USA viele Privatanlegerinnen und -anleger knietief in KI-Werte investiert sind, die aufgrund des gigantischen Finanzierungsbedarfs aber ebenfalls wachsenden Gegenwind durch hohe Zins- und Refinanzierungskosten erfahren, können sich US-Präsident Donald Trump und die Republikanische Partei so kurz vor den Zwischenwahlen keinen Meltdown der KI-Branche leisten.

Neue Gerüchte über mögliches Iran-Abkommen

Mit Ölpreisen über 110 US-Dollar pro Barrel, Anleiherenditen über kritischen Marken und den Leitzinsentscheiden der Fed sowie der Bank of Japan in den kommenden Tagen wurden die Schmerzen für die Trump-Regierung mit Blick auf den Aktienmarkt offenbar zu groß.

Einmal mehr stellte Trump in einem auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) veröffentlichten Post am Montag daher rasch sinkende Energiepreise in Aussicht, sobald der Krieg gegen den Iran gewonnen sei, was schon bald der Fall wäre.

Kurz darauf machten in sozialen Netzwerken Gerüchte die Runde, wonach die USA ein neues Schritt-für-Schritt-Abkommen mit dem Iran anstreben. Die offiziell noch nicht bestätigten Meldungen beriefen sich auf pakistanische Quellen, die von der iranischen Nachrichtenagentur INLA zitiert wurden.

Öl, Benzin und Diesel geben vor erst nach

Angesichts immer angespannterer Energiemärkte reagierte die Öl- und Energiepreise umgehend auf die Meldungen. Brent setzte am frühen Abend gegenüber seinen Tageshochs um 110,50 US-Dollar deutlich zurück und grenzte seine Gewinne verglichen mit dem Stand vom Freitag auf rund ein Prozent ein. Auch WTI setzte zurück, verteuerte sich aber nichtsdestotrotz um rund 1,5 Prozent.

Etwas stärker reagierten dagegen börsengehandeltes Benzin und Diesel. Diese setzten gemeinsam mit den Ölpreisen zurück, konnten aber sogar das Vorzeichen wechseln – an der Rohstoffbörse in London gehandeltes Diesel verlor bis zum Abend rund ein Prozent an Wert.

Destillatprodukte profitierten über die Iran-Gerüchte hinaus davon, dass zuvor ebenfalls noch unbestätigte Meldungen über eine Einigung zwischen Russland und der Ukraine, künftig keine Energieinfrastruktur mehr anzugreifen, die Runde machten. In den vergangenen Monaten hat die Ukraine zahlreiche russische Raffinerien ganz oder teilweise mit Drohnen- und Raketenangriffen außer Betrieb gesetzt. Donald Trump machte daher schon am Wochenende die Ukraine für die hohen US-Benzinpreise verantwortlich.

Fazit: Rasche Entspannung weiter unwahrscheinlich

Der Druck auf Trump und seine Regierung, vor den in wenigen Wochen anstehenden Zwischenwahlen einerseits für fallende Treibstoffpreise und andererseits für wenigstens stabile Aktienkurse zu sorgen, wofür eine Beruhigung der Lage auf dem Anleihenmarkt nötig ist, wächst. Gerüchteweise wird daher jetzt ein neues Iran-Abkommen angestrebt, was am Montag für eine geringfügige Entspannung der Preisentwicklung sorgte.

Allerdings ist die Quellenlage derzeit noch äußerst dünn, die Erholung könnte daher rasch verpuffen, wenn offizielle Stellen Annäherungsversuche dementieren sollten. Außerdem liegen von Trump selbst widersprüchliche Aussagen vor – noch in der vergangenen Woche hatte er davor gewarnt, der Iran-Krieg könne sich noch bis nach den Zwischenwahlen hinziehen.

Wie immer sollten Gerüchte über ein mögliches Ende des Iran-Krieges daher mit allergrößter Vorsicht genossen werden, zumal inzwischen so viele Liefer- und Verarbeitungskapazitäten ausgefallen sind, dass auch ein Ende des Konfliktes keine rasche Entlastung mit sich bringen dürfte.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





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