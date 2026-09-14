Börsen Update USA - 14.09. - US Tech 100 schwach -0,40 %

Der US 30 bewegt sich bei 52.452,00 PKT und fällt um -0,23 %.

Top-Werte: Salesforce +5,26 %, IBM +4,07 %, Microsoft +3,20 %, Walt Disney +2,91 %, 3M -1,22 %

Flop-Werte: Goldman Sachs Group -3,87 %, Caterpillar -3,54 %, JPMorgan Chase -1,90 %

Der US Tech 100 steht bei 29.263,92 PKT und verliert bisher -0,40 %.

Top-Werte: CrowdStrike Holdings Registered (A) +16,23 %, Palo Alto Networks +15,03 %, Fortinet +9,97 %, Autodesk +9,03 %, Thomson Reuters +8,90 %

Flop-Werte: Teradyne -11,30 %, Astera Labs -9,18 %, Lumentum Holdings -8,39 %, Arm Holdings -7,50 %, Lam Research -6,65 %

Der US 500 steht bei 7.633,24 PKT und verliert bisher -0,30 %.

Top-Werte: CrowdStrike Holdings Registered (A) +16,23 %, Palo Alto Networks +15,03 %, Fortinet +9,97 %, Coinbase +9,73 %, Autodesk +9,03 %

Flop-Werte: Teradyne -11,30 %, Corning -10,17 %, Coherent -9,89 %, Skyworks Solutions -8,55 %, Lumentum Holdings -8,39 %

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