Börsen Update
Börsen Update USA - 14.09. - US Tech 100 schwach -0,40 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der US 30 bewegt sich bei 52.452,00 PKT und fällt um -0,23 %.
Top-Werte: Salesforce +5,26 %, IBM +4,07 %, Microsoft +3,20 %, Walt Disney +2,91 %, 3M -1,22 %
Flop-Werte: Goldman Sachs Group -3,87 %, Caterpillar -3,54 %, JPMorgan Chase -1,90 %
Der US Tech 100 steht bei 29.263,92 PKT und verliert bisher -0,40 %.
Top-Werte: CrowdStrike Holdings Registered (A) +16,23 %, Palo Alto Networks +15,03 %, Fortinet +9,97 %, Autodesk +9,03 %, Thomson Reuters +8,90 %
Flop-Werte: Teradyne -11,30 %, Astera Labs -9,18 %, Lumentum Holdings -8,39 %, Arm Holdings -7,50 %, Lam Research -6,65 %
Der US 500 steht bei 7.633,24 PKT und verliert bisher -0,30 %.
Top-Werte: CrowdStrike Holdings Registered (A) +16,23 %, Palo Alto Networks +15,03 %, Fortinet +9,97 %, Coinbase +9,73 %, Autodesk +9,03 %
Flop-Werte: Teradyne -11,30 %, Corning -10,17 %, Coherent -9,89 %, Skyworks Solutions -8,55 %, Lumentum Holdings -8,39 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.