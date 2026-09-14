Nemetschek Aktie steigt am 14.09.2026 kräftig

Mit einer Performance von +3,90 % konnte die Nemetschek Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Nemetschek Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,13 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 60,60€, mit einem Plus von +3,90 %. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Nemetschek investiert war, konnte einen Gewinn von +3,00 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nemetschek Aktie damit um -7,78 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,21 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -37,26 % verloren.

Während Nemetschek heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,66 %. Damit gehört Nemetschek heute zu den auffälligeren Werten.

Nemetschek Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,78 % 1 Monat +0,21 % 3 Monate +3,00 % 1 Jahr -44,82 %

? wallstreetONLINE-Community zur Nemetschek Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 14.09.2026, 20:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den zuletzt fallenden Kurs; ein Anleger ist ausgestiegen, erwägt aber einen Wiedereinstieg. Diskutiert werden die schwache US-Baukonjunktur und hohen Zinsen, zugleich Chancen durch Sparzwänge und Expansion. Die HCSS-Übernahme sowie die Beteiligung von Thoma Bravo werden überwiegend positiv bewertet, trotz übernommener Schulden von rund 450 Mio. Euro. Bluebeam-KI und eine Goldman-Sachs-Analyse gelten als positive Impulse; teils wurde nach technischen Indikatoren gekauft.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nemetschek eingestellt.

Informationen zur Nemetschek Aktie

Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,98 Mrd.EUR € wert.

Belastet von steigenden Ölpreisen und neuen KI-Bedenken ist der deutsche Aktienmarkt zum Wochenstart teils deutlich unter Druck geraten. Der Dax war am Montag zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit Ende Juli abgesackt und schloss letztlich …

Die Börsen zeigen sich heute von ihrer nervösen Seite: Während Leitindizes dies- und jenseits des Atlantiks nachgeben, sorgen einzelne Tech-Werte für markante Ausreißer.

Top- und Flop-Aktien am 14.09.2026 im TecDAX.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Nemetschek?

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +8,46 %. Trimble notiert im Plus, mit +0,58 %.

Nemetschek Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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