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    Marktgeflüster

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    KI-Ratten verlassen das sinkende Trump-Schiff!

    Ein entscheidender Punkt sind die anstehenden US-Zwischenwahlen - bei denen die US-Demokraten den Widerstand gegen Datencenter als ein entscheidendes Wahlkampf-Thema spielen.

    Was passiert da wirklich bei der Auseinandersetzung um KI in den USA? Warum setzt Trump heute Tweets ab, um Datencenter und "freie" KI zu verteidigen? Ein entscheidender Punkt sind die anstehenden US-Zwischenwahlen - bei denen die US-Demokraten den Widerstand gegen Datencenter als ein entscheidendes Wahlkampf-Thema spielen. Der Vorstoß von Anthropic-Chef Amodei zur Verlangsamung der KI-Entwicklung ist auch ein Versuch, auf den zunehmenden Einfluss der US-Demokraten nach den Zwischenwahlen zu setzen - und gleichzeitig das eigene Geschäftsmodell gegen die immer stärkere KI-Konkurrenz aus China zu verteidigen. A propos China: in knapp zwei Wochen soll Xi Jinping nach Washington kommen - und da kann der US-Präsident diese Diskussion nicht gebrauchen. Gleichzeitig will Trump weitgehend unregulierte KI im KI-Kampf gegen China..

    Hinweis aus Video: https://www.investing-referral.com/fugi/
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    Das Videeo "KI-Ratten verlassen das sinkende Trump-Schiff!" sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster KI-Ratten verlassen das sinkende Trump-Schiff! Was passiert da wirklich bei der Auseinandersetzung um KI in den USA? Warum setzt Trump heute Tweets ab, um Datencenter und "freie" KI zu verteidigen?
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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