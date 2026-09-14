Marktgeflüster
KI-Ratten verlassen das sinkende Trump-Schiff!
Ein entscheidender Punkt sind die anstehenden US-Zwischenwahlen - bei denen die US-Demokraten den Widerstand gegen Datencenter als ein entscheidendes Wahlkampf-Thema spielen.
Was passiert da wirklich bei der Auseinandersetzung um KI in den USA? Warum setzt Trump heute Tweets ab, um Datencenter und "freie" KI zu verteidigen? Ein entscheidender Punkt sind die anstehenden US-Zwischenwahlen - bei denen die US-Demokraten den Widerstand gegen Datencenter als ein entscheidendes Wahlkampf-Thema spielen. Der Vorstoß von Anthropic-Chef Amodei zur Verlangsamung der KI-Entwicklung ist auch ein Versuch, auf den zunehmenden Einfluss der US-Demokraten nach den Zwischenwahlen zu setzen - und gleichzeitig das eigene Geschäftsmodell gegen die immer stärkere KI-Konkurrenz aus China zu verteidigen. A propos China: in knapp zwei Wochen soll Xi Jinping nach Washington kommen - und da kann der US-Präsident diese Diskussion nicht gebrauchen. Gleichzeitig will Trump weitgehend unregulierte KI im KI-Kampf gegen China..
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