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    Chrupalla

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    CDU soll in Schwerin aus dem Landtag fliegen

    Für Sie zusammengefasst
    • Chrupalla will CDU-Einzug in Landtag verhindern
    • Er nennt Merz’ Vorwurf eine Riesenschweinerei
    • AfD erreicht 37 Prozent und liegt vor der SPD
    Chrupalla - CDU soll in Schwerin aus dem Landtag fliegen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    PASEWALK (dpa-AFX) - AfD-Chef Tino Chrupalla hat als Ziel für Mecklenburg-Vorpommern ausgegeben, den Einzug der CDU in den Landtag zu verhindern. "Ich hoffe, die kommen hier unter fünf Prozent", sagte Chrupalla bei einer Wahlkampfrede in Pasewalk. Er sagte auch: "Hoffentlich fliegen sie aus dem Landtag, denn die braucht keiner mehr." Man werde versuchen, die CDU in Mecklenburg-Vorpommern im Vergleich zur vorigen Landtagswahl zu dritteln.

    Bei der Landtagswahl 2021 hatte die CDU in Mecklenburg-Vorpommern 13,3 Prozent der Stimmen erreicht. In der jüngsten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen lag sie bei sieben Prozent. Am nächsten Sonntag wird ein neues Parlament gewählt.

    "Riesenschweinerei" kritisiert

    Chrupalla wies erneut eine Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Bundestag von vergangener Woche zurück. "Dort davon zu sprechen von ethnischen Säuberungen, ist eine Riesenschweinerei und eines Bundeskanzlers unwürdig", sagte der AfD-Politiker.

    Der Kanzler hatte an die Adresse der AfD gesagt: "Im Handwerk arbeiten auch Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Und wenn das wahr würde, was Sie hier propagieren, nämlich "Remigration", was ja nichts anderes ist als eine ethnische Säuberung nach Hautfarbe und Herkunft, nichts anderes..."

    Kandidat beklagt "Menschheitsverbrechen"

    Der örtliche AfD-Direktkandidat Nikolaus Kramer nahm noch einmal die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie der Jahre 2020 bis 2022 ins Visier. "Auf Landesebene und auf Bundesebene ist nach meinem Dafürhalten ein Menschheitsverbrechen begangen worden", sagte Kramer. Er sagte auch: "Die Politiker, die versucht haben, unsere Kinder einzusperren, die gehören jetzt eingesperrt."

    Die AfD lag in der Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen vor einigen Tagen bei 37 Prozent vor der SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, die auf 34 Prozent kam. Schwesig ist seit 2017 Ministerpräsidentin und regiert derzeit in einer Koalition mit der Linken./vsr/DP/jha







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